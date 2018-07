Casarão de Ideias abre inscrições para curso gratuito de cinema

Interessados em aprender mais sobre o universo cinematográfico têm até o dia 3 de agosto para realizar sua inscrição no curso “Cineastas em Formação”, promovido pelo Casarão de Ideias. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no link: bit.ly/cineastasformacao. O projeto foi um dos contemplados no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Podem se inscrever todos os interessados a partir dos 16 anos. As aulas do curso serão realizadas durante oito semanas, sempre no período da manhã, de 9h às 12h, e divididas em duas turmas de 15 pessoas. A primeira turma terá aulas às segundas e quartas-feiras, e a segunda turma às terças e quintas, conforme explicou o produtor audiovisual Walter Fernandes Jr., que vai ministrar o curso.

“O objetivo é conseguir formar equipes capacitadas para trabalhar na produção cinematográfica em diversos setores. O audiovisual é um mercado que abrange cada vez mais o nosso cotidiano e existe uma carência na formação intelectual e profissional voltada para a área do audiovisual”, pontuou Walter, frisando que o curso pretende revelar novos talentos para serem mais preparados e criativos.

Entre os temas que serão abordados durante o curso estão: História do Cinema, Linguagem Cinematográfica, Análise de Filme, Roteiro, Decupagem, entre outros. Ao final, os alunos também produzirão um curta-metragem. De acordo com Walter, as aulas serão realizadas mesclando a teoria e a prática, com a intenção de que o aluno identifique a parte teórica como essencial para a realização do produto.

As aulas acontecerão no próprio Casarão de Ideias, que fica localizado na rua Barroso, 279, Centro.

Walter Fernandes Jr.

Natural do Rio de Janeiro e com formação em Publicidade e Cinema, Walter Fernandes Jr. participa como instrutor de oficinas voltadas para a área de cinema desde 2002. No Rio, participou dos projetos Cinemaneiro e Cinema Brasil, que tinham como foco os jovens de comunidades carentes. Já em Manaus, participou como instrutor do projeto Pipoca em Cena e de outras oficinas promovidas pelo Casarão de Ideias.

