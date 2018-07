Evento debate literatura como ferramenta de mudança social

O projeto Vírgulas Cardeais promove o evento "Conversas Cardeais: Como a literatura pode ser ferramenta de mudança social?", que acontecerá na Biblioteca Pública do Amazonas, no dia 28 de julho, a partir das 14h, como parte da programação da Virada Sustentável Manaus.

A roda de conversa terá como convidadas Tammy Rosas, do blog Circo Literário; Cristiana Mota, bacharel em Letras, mestranda em Sociologia e professora das redes pública e privada de ensino; Profa. Nicia Zucolo, doutora pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora sobre gênero e relações de poder na literatura; além de Anne Paiva de Alencar, advogada, mestranda da Universidade de Lisboa e co-fundadora do Instituto Mana. A mediação será da estudante de Jornalismo e criadora do Vírgulas Cardeais, Maria Cecília Costa.

Entre os temas abordados estarão a relação entre literatura e Sociologia, literatura feminina e feminista, relações de poder e gênero na literatura, além da experiência do Clube das Manas, clube de leitoras do Instituto Mana.

Vírgulas Cardeais

O Vírgulas Cardeais é um projeto criado em fevereiro de 2018. Fundada pela estudante de jornalismo Maria Cecília Costa, como coluna fixa do site cultural manauara Mapingua Nerd, onde ainda permanece. O objetivo da Vírgulas Cardeais é se tornar um projeto social que misture comunicação e educação, promovendo debates, mesas-redondas, oficinas e demais ações pela cidade de Manaus.

