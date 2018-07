Nova temporada do 'Vai que Cola' homenageará ‘Chaves’ em um episódio

O seriado Vai que Cola homenageará a série Chaves em um episódio da nova temporada que contará com a presença de Édgar Vivar, o ‘Sr. Barriga’ da série original.

O personagem Chaves será vivido por Emiliano D'ávila, Chiquinha por Samantha Schmütz, Pópis por Cacau Protásio, Dona Florinda por Catarina Abdalla, Chapolin por Marcus Majella, Professor Girafales por Rafael Infante e Seu Madruga por Aline Riscado.

No capítulo, o grupo, que passa férias na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, participará de uma festa temática, o que explica os figurinos.

Não é a primeira vez que o seriado ganha uma versão brasileira. O SBT realizou um especial de 30 anos de Chaves no SBT regravando alguns episódios com artistas da casa, e o grupo Porta dos Fundos fez a versão "Proibidão" do seriado no Programa do Porchat.

Homofobia em Chapolin?

A diretora de programação e conteúdo digital do canal, Tatiana Costa, afirmou que "uma das missões do Multishow é abraçar esse humor democrático, que funciona para toda a família, para todas as idades, e Chaves e Chapolin se encaixam em tudo isso".

Recentemente, o canal se envolveu em uma polêmica ao vetar uma piada considerada homofóbica em Chapolin, alterando-a antes de ir ao ar.

"Em algumas piadas, realmente existe um cunho homofóbico, mais machista. Nos anos 70 isso era mais comum, mas hoje, felizmente, estamos em outro momento. Vamos entendendo o limite dentro do humor", afirmou Tatiana à época.

Nova temporada

A nova temporada de Vai que Cola irá ao ar a partir de 13 de agosto, de segunda a sexta, a partir das 22h30.

