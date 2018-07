Festival ‘Todas São Manas’ reunirá mulheres do Hip Hop em Manaus

Manaus - No dia 12 de agosto o Centro da cidade recebe a 2ª edição do Festival Feminino de Hip Hop ‘Todas São Manas’. A iniciativa é um dos projetos contemplados pelo edital Prêmio Manaus de Cultura Hip Hop realizado em 2015 com o objetivo de reunir diversas vertentes da cultura do Rap protagonizada totalmente por artistas mulheres. O ‘Todas São Manas’ acontece às 14h no Les Artistes Café Teatro, localizado na av. Sete de Setembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

As artistas interessadas em fazer parte da programação ainda podem se inscrever até a próxima segunda-feira (30) por meio do formulário online disponibilizado na página do evento, @todassaomanas . As vagas são voltadas para mulheres que atuam no cenário artístico e musical do hip hop local como, grafiteiras, Dj’s, Mc’s e B-Girls.

Reunindo os quatro elementos que fundamentam a cultura hip hop – MC, DJ, Grafitti e Break Dance - o Festival ‘Todas São Manas’ conta com shows, construções de grafites ao vivo, exibição de material audiovisual, rodas de conversa e debate sobre políticas femininas, batalhas de break dance, shows de rap e batalhas de rima. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

As artistas que efetuarem inscrição até a próxima segunda-feira (30) receberão da organização do evento um kit com camiseta, crachá e água. No caso das mulheres grafiteiras, tintas, pinceis e material plástico também deverá ser cedido para a realização das dinâmicas.

A iniciativa é um projeto independente organizado pelo Coletivo Todas São Manas.

Leia também: Confira os destaques do fim de semana na Agenda Cultural do EM TEMPO

Em sua segunda edição o festival já confirma alguns nomes de artistas regionais que devem participar da ação, entre eles estão as artistas gráficas Déborah Erê e Nádja Kristina, além das rappers amazonenses Stela – Van Crew, Maysa Ruas, Tina – Trakina Crew, Rebeca Yane e Lary Go. A Dj Maria do Rio também promete sacudir os amantes da cena presentes durante o evento no Les Artistes Café Teatro.

O ‘Todas São Manas’ busca cada vez mais integrar o ambiente de convivência às necessidades e direitos das mulheres em todas as esferas nas quais quiserem atuar, por isso em 2018 o festival também inova ao montar um Espaço Kids, onde os filhos das artistas participantes terão acesso a uma programação lúdica e infantil com a presença de monitoras, enquanto as mães participam do evento.

Leia mais:



Roda na Praça oferece oficina de artes circenses gratuita sem Manaus



Cia de Teatro Amazonense lança novo selo de humor