Após revisão, Safadão terá que pagar 40 salários mínimos ao filho

A audiência judicial para a revisão de pensão do filho de Wesley Safadão com a ex-mulher Mileide Mihaile durou cerca de seis horas no Fórum de Fortaleza (CE). Na sessão ficou acordado que a pensão do pequeno passaria de 10 salários mínimos para 40 salários.

O juiz estipulou o aumento considerando os ganhos do cantor. A decisão de 10 salários mínimos tinha sido fechada em 2015. Desde lá, o valor não sofreu mudanças. Toda a situação veio à tona após Mileide compartilhar uma planilha que segundo ela seria feita por Safadão, para controlar os gastos com o filho.

Nota oficial

Na manhã dessa sexta-feira (27), aconteceu na 12ª Vara de Família, na capital do Ceará a audiência da revisão na forma de pagamento da pensão. Ficou acordado que o valor já pago mensalmente desde 2015, de forma não regulamentada, a partir desta data foi oficializado e homologado pela juíza em prol do filho. Em respeito ao ilustre promotor da Vara e a meritíssima juíza , Wesley Oliveira se resguarda a não divulgar os termos acordados no processo que antes corria em segredo de justiça e que agora segue em sigilo. “A conciliação foi feita pensando a todo momento no bem-estar de Yhudy. Graças a Deus tudo terminou bem, quero preservar a integridade emocional do meu filho e nesse momento só desejo que a paz volte a reinar!”, finaliza a nota.

