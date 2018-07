Bumbá e vocação: por que a toada não acontece?

| Foto: Divulgação

Em um universo restrito de possibilidades como o do boi bumbá muitos se perguntam: mas por que a toada não acontece? O que falta para acontecer, estourar, ser um ritmo tão forte quanto o axé é para os baianos? Bem, desta simples pergunta já podemos indicar alguns desdobramentos.



O primeiro é que ao falar de um universo restrito na arte devemos ter em mente a tríade que a forma.

Autor, obra e público se constituem num sistema interligado que permite ou nega, no espaço dos possíveis, certos experimentos que posicionam o produto artístico na hierarquia do campo. Este produto artístico é ressignificado à medida que avança a sua trajetória nos distintos momentos: em um certo tempo pode ser relegada e em outro consagrada.

Um segundo ponto é o conceito de “sucesso” e “fama” forjada por um público indiferenciado sempre disposto a aplicar e replicar tais conceitos transformando-os em termos, invertendo o significante da própria palavra. Os termos são dicionarizados, aplicáveis, sem relação ou fundamento. Já os conceitos são sempre relacionais e dizem respeito a todo um conjunto de relações sociais integram um conjuntos de agentes em torno da palavra que o impulsiona

. Logo, para este público, ao boi é condicionado a fama, prestígio e sucesso a “exemplo” do axé (que virou “music”). Para o artista de boi “existir” na esfera do mercado ele precisa de vocação, empenho e ser interessante para a mídia. É estar no jogo, é entender de música, conhecer seus pares, estabelecer diálogo com a contemporaneidade.

Parece que no campo bovino os artistas ficaram presos em alguma “Era” do passado e hoje as queixas e a culpa no outro são o único alento e aconchego que lhes resta.

Precisam entender que você pode fazer o que quiser com a toada, extrair elementos e recriar uma nova musicalidade, por exemplo, que dialogue com o contemporâneo, como o fez o Canto da Mata há um pouco mais de 20 anos.

Usar os nomes de Garantido e Caprichoso não precisa de autorização! Associações culturais ou institutos ligados aos bois são pessoas jurídicas e nada tem a ver com Garantido e Caprichoso que são patrimônios do povo.

Ao invés de pensarmos em fama e sucesso inspirado nos baianos devemos pensar a fama e sucesso em nossa própria teia de relações.

Em São Paulo, uma gama de artistas de música não são extremamente populares em sua cidade, sobrevivem de sua arte e nunca precisaram “estourar” ou aparecer no Faustão, por exemplo, como a cantora Fabiana Cozza ou Letrux por exemplo.