Teatro Amazonas recebe Milton Nascimento com show 'Semente da Terra'

O cantor e compositor Milton Nascimento apresentará nos dias 13 e 14 de agosto o seu novo show, intitulado “Semente da Terra” – nome que também batiza o novo disco | Foto: Divulgação

Manaus -O cantor e compositor Milton Nascimento apresentará nos dias 13 e 14 de agosto o seu novo show, intitulado “Semente da Terra” – nome que também batiza o novo disco –, no Teatro Amazonas (largo São Sebastião, Centro). O espetáculo é o resgate de um conjunto de histórias que apresentam as lutas e resistências de sua biografia.



Milton conta ao EM TEMPO que, ao longo de mais de 50 décadas na estrada e com inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais, a sua arte também foi plataforma para abraçar diversas causas sociais, entre elas, a militância em prol de grupos ambientais renomados em nível mundial.

Quebrando um jejum de cinco anos com a capital do Amazonas, o carioca da gema aterrissa na cidade para respirar um pouco da atmosfera amazônica e renovar as energias em uma troca de bons sentimentos com o público que o aguarda para um espetáculo musical no Teatro Amazonas.

O artista conta que a set list do show é um diálogo fiel sobre os aprendizados que vem somando em mais de meio século de experiências | Foto: Divulgação

Aprendizados



O artista conta que a set list do show é um diálogo fiel sobre os aprendizados que vem somando em mais de meio século de experiências. “A proposta do show é unificar as várias lutas que fizeram parte da minha construção enquanto ser humano e artista. É sobre a minha verdade e aquilo que eu acredito que vale a pena lutar. Eu preparei um palco onde possa fugir de tudo que já me dispus a fazer antes e o desafio foi fazer isso respeitando a minha identidade enquanto compositor. Eu quero levar ao público uma reflexão sobre os dias extremos que passei, mas também os atuais”, explica “Bituca”, como é carinhosamente conhecido pelos amigos e fãs.

Consciente

Milton Nascimento é reconhecido internacionalmente por sua posição política protestante, característica que ficou marcada desde o lançamento do seu primeiro álbum, lançado em 1967, e batizado com o nome do artista. O disco “Milton Nascimento” completou cinco décadas em 2017. Atuando no cenário artístico com consciência da sua responsabilidade social, o músico também lançou álbuns militando por bandeiras como os direitos dos indígenas, dos negros, dos trabalhadores sem-terra, das mulheres e também das crianças.

Semente da Terra

Ainda de acordo com o compositor, o show “Semente da Terra” chega recheado de sucessos que marcaram sua identidade musical, mas também é uma introdução de novas músicas que falam sobre a sua fase atual. “A gente preparou muita coisa emocionante para fazer jus à beleza do Teatro Amazonas e também tentar fazer um equilíbrio com o repertório tradicional, mas tem algumas músicas desse novo disco que com certeza não vão poder faltar.A gente vai fazer ‘Travessia’, ‘Encontros e Despedidas’, ‘Me Deixa em Paz’, ‘Sentinela’, ‘Nos Bailes da Vida’, ‘Maria Maria’, ‘Lágrimas do Sul’, ‘Mais Bonito Não Há’, ‘O Cio da Terra’, ‘Nada Será Como Antes’, dentre outras”, adianta Milton.

Premiado com cinco estatuetas do Grammy Awards – o mais prestigiado prêmio da indústria musical em língua inglesa –, esta é a primeira vez que Milton Nascimento reúne em um só espetáculo um repertório que dialoga sobre todas as causas sociais que o músico tem abordado ao longo de sua carreira artística.

As apresentações de “Semente da Terra” no Teatro Amazonas, nos dias 13 e 14 de agosto, iniciam sempre às 20h.

Os ingressos já estão à venda no site www.aloingressos.com.br e os preços variam de R$ 120 a R$ 440.

Leia mais:

Clique aqui e leia mais notícias da editoria Cultura do Portal EM TEMPO

Atividades culturais educativas na Virada Sustentável no fim de semana em Manaus