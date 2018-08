Semana de estreias dá destaque aos filmes nacionais de drama e terror

Manaus – O mês de agosto chega aos cinéfilos trazendo muita novidade no mundo dos longas-metragens. Como de costume, nesta quinta-feira (2), as operadoras apresentam novos títulos ao público, que já pode garantir seus ingressos de forma online, mesmo antes de chegar à sessão.

Marcada por produções nacionais, a semana de estreias chega às telonas trazendo muita música, drama e suspense. Confira a programação de cinema da primeira semana de agosto e não perca as sessões.

Ana e Vitória

Ana e Vitória abrem ao público um pouco da história que uniu a dupla consagrada como uma das vozes mais conhecidas no cenário musical contemporâneo nacional | Foto: Reprodução





O longa-metragem Ana e Vitória é a estreia da semana e chega aos telões dos cinemas na próxima quinta-feira (2). A comédia romântica e musical deve abrir aos fãs um pouco da intimidade da dupla, ao contar como se conheceram e tornaram-se duas das vozes mais consagradas do pop nacional contemporâneo.

No Rio de Janeiro, Ana (Ana Caetano) e Vitória (Vitória Falcão) já haviam estudado juntas, mas apenas se aproximam, de fato, em uma festa realizada muito longe de sua cidade natal, a pequena Araguaína, no Tocantins.

Após se apresentar na festa, Ana fica impressionada com a informal cantoria de Vitória, em uma rodinha de violão. Logo surgia a ideia de gravarem algo juntas, que rapidamente explode na internet e chama a atenção do produtor Felipe Simas (Bruce Gomlevsky).

A fama repentina levou-as de volta ao Rio de Janeiro, para um show transmitido pela internet e a produção de seu primeiro CD.Confira os horários das sessões e os cinemas disponíveis para não perder essa obra.

Manaus Plaza Shopping, Cinépolis – 16h30; 19h00; 21h45;

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 15h10; 17h40; 20h20;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 16h; 18h45; 21h30;

Sumaúma Park Shopping, UCI – 20h20;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 16h00; 18h30;

Manauara Shopping, Playarte – 13h10; 15h50; 18h30; 20h20; (No domingo a dupla se apresenta em sessão única às 15h com a realização de um pocket show às 15h no cinema Playarte);

Mamma Mia – Lá vamos nós de novo

A sequência do musical traz ao público muita diversão ao som da atemporal banda ABBA | Foto: Reprodução





Ainda falando de estreia associada à música, nesta quinta-feira (2) também chega aos cinéfilos a sequência do musical Mamma Mia – Lá vamos nós de novo!

Prepare-se para cantar e dançar, rir e amar tudo de novo. Dez anos depois de MAMMA MIA!, o filme - que arrecadou mais de US$ 600 milhões ao redor do mundo, você está convidado a retornar para a mágica ilha grega de Kalokairi, em um novíssimo e original musical baseado nas canções do ABBA (grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog, ativo em 1972-1982).

O nome "ABBA" é um acrônimo formado pelas primeiras letras de cada membro.

Veja as sessões:

Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 14h30; 15h30; 17h10; 18h10; 20h00; 20h50; 22h40;

Milleniun Shopping, Cinépolis – 15h15; 17h45; 20h15;

Shopping Manaus Plazza, Cinépolis – 14h40; 17h15; 19h45; 22h15;

Manauara Shopping, Playarte – 12h40; 13h40, 15h20, 18h00, 19h00, 21h00, 21h40

Studio 5, Cinemark – 14h15; 16h55; 19h40; 22h20;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 14h; 18h40; 21h10

Shopping Grande Circular, Centerplex – 14h15; 19h15; 21h45;

O Nome da Morte





A produção nacional é uma aposta no gênero suspense/terror | Foto: Reprodução

Os dias de estreia também têm sido espaço para divulgação de longas-metragens nacionais. Nesta quinta-feira (2), o movimento de filmes brasileiros continua ativo entre as salas dos cinemas em Manaus. O filme nacional "O Nome da Morte" é baseado em fatos reais e chega aos telões trazendo muito suspense com uma pitada de terror.



Júlio (Marco Pigossi) é um jovem que vive com a família no interior do Brasil. Por lealdade ao tio Cícero (André Mattos), Júlio mata pela primeira vez. Ele descobre então uma perturbadora vocação que irá se transformar em ofício.

Homem carinhoso, Júlio se casa com Maria (Fabiula Nascimento). Religioso, ele é atormentado a cada disparo, mas segue adiante enquanto vive um mergulho num país sem lei, onde cada vida tem seu preço, mas nenhum valor. "O Nome da Morte" é baseado em fatos reais.

Veja as sessões:



Shopping Ponta Negra, Cinépolis – 14h20; 16h40; 19h; 21h20;

Manauara Shopping, Playarte – 12h30; 17h20; 19h35; 21h50;

Studio 5, Cinemark – 14h10; 16h35; 19h20; 21h45;

Amazonas Shopping, Kinoplex – 16h30; 21h20;

Leia também:

Dupla Anavitória desembarca em Manaus no próximo domingo (5)

Museu Amazônico recebe Mostra do Filme Livre

Produtora Amazonense apresenta o longa-metragem 'Santo Casamenteiro'