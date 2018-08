Sesc promove 11ª edição do Amazônia das Artes em Manaus e Manacapuru

No período de 1 a 15 de agosto, Manaus e Manacapuru recebem espetáculos de dança, teatro, circo, música, obras audiovisuais e intervenções urbanas. Completando 11 anos de projeto, o Sesc Amazônia das Artes se consolida como uma das mais importantes iniciativas de circulação de manifestações artísticas fora dos grandes centros urbanos.

O projeto é uma importante rede de intercâmbio das artes e da cultura, que pretende ultrapassar a indispensável ação de divulgar os trabalhos, mas se desafia também a criar laços, fortalecer a criação artística, encontrar respostas criativas e alternativas para as dificuldades encontradas, como o custo amazônico (encarecimento de produção devido às grandes distâncias) e a escassez de políticas públicas para a cultura.

A entrada e participação nas atividades é gratuita. Confira a programação completa do evento.

1/8 (quarta-feira) – Teatro da Instalação – (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

O menino por detrás das nuvens (AM) – Circo

Horário: 19h

Classificação: Livre

Sinopse: “O menino por detrás das nuvens”, da Companhia Arte & Fato, foi contemplado no Prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo 2013. O espetáculo, de autoria de Carlos Augusto Nazareth, narra a eterna reconstrução do circo, tendo um menor aprendiz, como memória imortal, colocando os personagens circenses em ação de ensino-aprendizagem, de geração a geração, espírito valente da arte perseguida historicamente. A montagem conta a história de um menino que sonha conhecer “o mundo” por detrás das nuvens. Após um acidente em que perde um dos seus entes queridos e o deixa profunda solidão, inúmeras nuvens visitam-no, fazendo realizar seu sonho. Ao ser transportado, ele cai numa outra realidade: o circo. Ele desconhece a realidade por debaixo das lonas e, para sobreviver, precisa aprender a arte circense.

2/8 (quinta-feira) – Teatro da Instalação – (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Oração para um Pé de Chinelo (AC) – Teatro

Horário: 19h

Local: Teatro da Instalação – (rua Frei José dos Inocentes, s/n – Centro)

Classificação: 12 anos

Duração: 60min

Sinopse: Após um latrocínio, fugindo de um esquadrão da morte formado por policiais, o bandido Bereco procura abrigo no barraco do alcoólatra Rato, delator e tuberculoso, e o encontra acompanhado pela prostituta Dilma. Bereco aposta, como uma tábua da salvação, na possibilidade da uma rendição sem violência através dos vínculos de delação que os policiais supostamente teriam com Rato. O medo e a iminência da morte estabelecem um jogo desesperado pela sobrevivência destes personagens à margem da sociedade. Encurralados pelo desespero e desconfiança mútua, o espaço para a ação e os pactos tornam-se estreitos e movediços. Rato e Dilma só querem fugir da armadilha adotada como única condição de sobrevivência por Bereco. O espetáculo é da companhia acreana Tanto de Lá Quanto de Cá.

4/8 (sábado) – Teatro da Instalação – (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Alice (MT) – Teatro

Horário: 19h

Local: Teatro da Instalação

Classificação: 14 anos

Duração: 50min

Sinopse: O grupo Faces Jovem (MT) apresenta “Alice” espetáculo de teatro, no qual a personagem-título não se vê como Fernando e quando começa a ir com roupas com as quais se identifica para escola sofre violência de alguns alunos e descaso dos professores que não podem e não querem discutir gênero. Entre as descobertas da adolescência e das fronteiras de seu próprio corpo, Alice luta pelo direito de ser feliz.

6/8 (segunda-feira)

Ancestralidade de Planeta e Terra (AM)

Horário: 16h

Local: a definir

Classificação: Livre

Duração: 3h

Sinopse: Performance da artista amazonense Keila Serruya, “Ancestralidade de Planeta e Terra” traz a proposta de instigar a percepção sobre aquilo que nasce da terra como remédio para o corpo, como cura para alma e como nutriente. O ato performático de enterrar-se como simbologia de conexão com a ancestralidade e seu conhecimento ainda não totalmente perdido.

7/8 (terça-feira) – Anfiteatro Ministro Bernardo Cabral – (av. Constantinopla, 288, Alvorada)

Olhai Por Nós (TO) – Dança

Dia: 07/08/2018 – (Terça-feira)

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Duração: 60min

Sinopse: O grupo de artes cênicas Lamira (TO) apresenta o espetáculo “Olhai por Nós” que traz os temas vontade e crença como elementos que transparecem no cotidiano e os percebemos. Uma força no “acreditar em algo”, na sutileza da esperança, nos caminhos que levam os seres humanos na busca por se tornarem pessoas melhores e isso motiva as personagens em cena. Instrumentos musicais diversos oferecem sonoridade específica, especial dentro da cena. Um enorme preenchimento de sentidos, presente nos objetos cênicos, cenário e figurinos. “Olhai por Nós” também vai à cena com a proposta de reflexão. As perguntas costumam nortear o “mover-se”. É assim que o espetáculo se torna um convite, para um olhar mais tolerante para com a grandeza de nossa diversidade.

9/8 (quinta-feira)

(In)Visibilidade (RO) – Performance

Horário: 17h

Local: Centro de Manaus/Porto/Mercado Municipal

Classificação: Livre

Duração: 60min

Sinopse: O artista Rafael Barros traz ao Amazonas a performance (In)Visibilidade com a proposta performativa que engendra reflexão sobre as ‘transidentidades’ em vias públicas em uma combinação de vários elementos durante o seu ato. O espaço rege o trabalho. A intervenção urbana foi pensada para espaços alternativos para gerar o raciocínio, meditação e observação durante sua passagem e caminhada com as constantes intercalações entre os figurinos (ditos) masculinos e femininos e complementando a fotografia com as ocasiões e interrupções que o próprio palco urbano vai propor.

A Mulher do Fim do Mundo (AP) – Dança

Horário: 19h

Local: Teatro da Instalação – (rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro)

Classificação: 16 anos

Duração: 35min

Sinopse: O espetáculo de dança da Associação Artística Cultural Casa Circo é uma reflexão brutal sobre a mulher contemporânea e sua figura de resistência diária, diante de seus conflitos internos e de uma cultura machista, a qual tem que impor a todo momento uma política que valide seu corpo e o seu discurso enquanto ser significante na sociedade.

10/8 (sexta-feira) – Praça Riachuelo – Manacapuru

Taca-lhe a farinha! (AM) – Música

Horário: 19h

Classificação: Livre

Duração: 1h20min

Sinopse: O show “Taca-lhe a Farinha!”do músico amazonense Marcelo Nakamura é irreverente, trata o regional de forma despojada. Ritmos como Baião, Carimbó, Cumbia, Xote, Samba são encontrados em suas nuances. Além de fusões com ritmos que remetem ao ser ritualístico em suas essências. Taca-lhe a farinha é uma gíria muito usada na região, onde a farinha é muito consumida desde tempos ancestrais. No espetáculo, é designada como uma forma de assumir a identidade regional, diante de muitos preceitos negativos onde se encontra a imagem e a personificação do ser “caboco” em seu meio social, artístico e político.

11/8 (sábado) – Praça Riachuelo – Manacapuru

Visões de Lampião (MA) – Música

Horário: 19h

Classificação: Livre

Duração: 1h20min

Sinopse: Visões de Lampião, da banda maranhense de mesmo nome, é uma viagem pela musicalidade nordestina, em especial a diversidade cultural do maranhão. Onde compositores Chico Nô e Zé paulo mostram um repertório autoral que conta com a Quadrilha ao Xote, Xaxado e Baião, Tambor de Crioula e Bumba-boi nos sotaques da Ilha, baixada, Zabumba e Orquestra. Numa paisagem sonora das festas juninas da Ilha do Maranhão. A Festança predomina, com ritmos quentes e empolgantes, onde ninguém consegue ficar parado. É o som das raízes nordestinas nas poesias desses dois compositores de peso no cenário atual de São Luís do Maranhão.

13/8 (segunda-feira) – Praça Riachuelo – Manacapuru

Origem (PA) – Música

Horário: 19h

Classificação: Livre

Duração: 1h20min

Sinopse: Este trabalho musical, do paraense Waldiney Machado, apresenta a composição de uma suíte percussiva que valoriza a utilização de instrumentos artesanais construídos pelo próprio artista e a experimentação de sonoridades orgânicas, através de uma dramaturgia sonora. A apresentação deste trabalho se caracteriza como um espetáculo, onde o artista atua de forma solo, executando vários instrumentos de percussão construindo ambientes sonoros onde a música retrata fenômenos naturais como, trovões, sons de chuva, rio, sons da floresta. Todos esses sons são extraídos dos instrumentos construídos na pesquisa sobre materiais reaproveitáveis da floresta onde são utilizados ouriços, favas, cabaças e outros materiais. Os instrumentos trazem uma beleza ao trabalho tanto pelas sonoridades, quanto pela sua estética, pois os próprios instrumentos compõem o cenário do espetáculo.

14/8 – (terça-feira) – Praça Riachuelo – Manacapuru

Manauara em Extinção (AM) – Música

Horário: 19h

Classificação: Livre

Duração: 1h20min

Sinopse: O show “Manauara em Extinção”, do amazonense Jander Manauara, é inspirado nas reflexões do rapper durante sua trajetória de mais de 15 anos de atuação e ativismo na cultura Hip Hop em Manaus, sobre a negação e a perda da identidade originária dos Manauaras e a crítica bem-humorada da ditadura do preconceito e de outras culturas globalizadas e o não reconhecimento da identidade cultural Amazônica e afirmação dela.

15/8 – (quarta-feira) – Teatro Chaminé (av. Lourenço da Silva Braga, Centro, Manaus)

Atenas: Mutucas, boi e body (MA) – Teatro

Horário: 19h

Classificação: 16 anos

Duração: 100 min

Sinopse: A Santa Ignorância Cia. de Artes apresenta o espetáculo teatral “ATENAS: mutucas, boi e body” foi desenvolvido a partir de referências no estudo do trágico, dos tragediógrafos clássicos e dos elementos ritualísticos, físicos, sonoros e visuais do bumba meu boi do Maranhão. Trata-se de uma das ações da pesquisa O Tradicional na Cena Contemporânea/Trilogia do Boi/Dramaturgia do Anônimo, cuja finalidade é o desenvolvimento de dramaturgias e método de preparação física de atores a partir de personagens do folguedo popular maranhense.

