Festival Folclórico do Amazonas chega à reta final

Os bumbás de Manaus Brilhante, Garanhão e Corre Campo que integram a Categoria “Master A” do Festival Folclórico do Amazonas iniciam nesta quinta-feira (2), suas apresentações, no Centro Cultural Povo da Amazônia, zona Sul de Manaus, a partir das 20h. Com as apresentações dos bumbás, o festival chega à reta final.

O primeiro a se apresentar no festival será o boi-bumbá Brilhante, na quinta-feira (2), às 23h. Na sexta-feira (3), será a vez do bumbá Garanhão, às 23h. No sábado (4), encerrando o 62º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro, se apresentará o boi-bumbá Corre-Campo, às 22h15.

Ao todo, 74 grupos que integram a categoria ouro do Festival Folclórico do Amazonas se apresentam no Centro Cultural Povos da Amazônia. Para as apresentações, os bumbás de Manaus contam com o apoio financeiro da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Programação

2/8. Quinta-feira

20h Dança Nacional 5 - Xote Noda de Caju

20h45 Quadrilha Tradicional 11 - Junina Gaviões na Roça

21h30 Tribo 5 – Tribo dos Maués

22h15 Ciranda 10 – Ciranda da Visconde

23h - Boi Bumbá “ Master A” – Brilhante

3/8. Sexta-feira

20h Garrote Regional 1 - Renascer

20h45 Dança Nacional 6 - Café da Ajuricaba

21h30 Ciranda 11 - Imperatriz do Norte

22h15 Ciranda 12 - Brotinhos do Coroado

23h - Boi Bumbá “ Master A” – Garanhão

4/8. Sábado

20h Garrote Regional 2 – Estrelinha

20h45 Quadrilha Tradicional 12 - Diva na Roça

21h30 Ciranda 13 - Independente do Coroado

22h15 - Boi Bumbá “Master A” - Corre Campo

