V8 bar apresenta nova programação aos domingos

O Grupo ‘Vem K Sambar’, que agita as noites das casas noturnas na capital, inaugura neste domingo (5), a partir das 18h, no V8 bar Manaus, localizado na Avenida Ephigênio Salles, 1235, Aleixo, a sua nova roda de samba “No caminho eu te conto”.

O convidado da noite é o grupo ‘Pagode dos Amigos’ e nos intervalos tem o DJ Luan que, juntos, prometem fazer do domingo o dia mais esperado da semana.

A roda de samba “No caminho eu te conto” é uma nova opção para quem quer curtir samba, pagode e ainda reunir os amigos aos domingos. A casa abre a partir das 15h, com transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro e com entrada é liberada para as mulheres até às 19h. Os ingressos custam R$ 15 e os primeiros pagantes ganham copo personalizado da festa. Mais informações pelo telefone 98407-1407.

