‘Meia Noite Acaba’ realiza especial Exaltasamba neste sábado (4)

Manaus - As canções do Exaltasamba que marcaram época serão tema do “Especial Exalta das Antigas”, que acontece na noite deste sábado (4), na roda de samba “Meia Noite Acaba”. A festa terá início às 19h, com shows de Uendel Pinheiro, Jamblacks e convidados. Os ingressos custam R$ 20.

Uendel promete relembrar os grandes hits da carreira do grupo que tem mais de 30 anos de carreira. As canções “Mega Star”, “Cartão Postal”, “Até o sol quis ver”, “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, “24 horas de amor” e “Diz pra mim” não faltarão no repertório dos músicos.

A casa fica localizada na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras. Homens e mulheres que chegarem até às 20h não pagam entrada. Informações e reservas de mesas podem ser obtidas pelo telefone (92) 98409-6575.

*Com informações da assessoria

