Lady Gaga pede desculpas por postagem sobre morte de Zombie Boy

A cantora Lady Gaga pediu desculpas por conta do comentário que fez sobre a morte do modelo Rick Genest, o Zombie Boy, encontrado morto aos 32 anos em seu apartamento na última sexta-feira, 3.

Ao saber da morte de Rick, com quem contracenou no clipe de sua música Born This Way, Gaga tinha publicado um tuíte na última sexta considerando que o modelo teria tirado sua própria vida. A postagem foi apagada posteriormente.

"O suicídio do amigo Rick Genest, o Zombie Boy, é além de devastador. Temos que trabalhar duro para mudar a cultura, trazer a saúde mental para a linha de frente e zerar o estigma de que não podemos falar sobre isso. Se você está sofrendo, chame um amigo ou familiar hoje. Temos que salvar uns aos outros", havia escrito.

Em novas publicações, a cantora ressalta o lamento pela morte de Zombie, mas pede desculpas por ter utilizado o termo "suicídio" antes de haver uma confirmação sobre a causa da morte do modelo.

"Em respeito à família de Rick, Rick e seu legado, eu peço desculpas se falei muito cedo, sendo que não havia testemunhas ou evidência para amparar qualquer conclusão sobre a causa de sua morte. De forma alguma minha intenção foi tirar uma conclusão injusta. Minhas profundas condolências à toda sua família e amigos", escreveu na nova postagem.

"A arte que fizemos é sagrada para mim e eu estava emocionada, ele foi um artista incrível e sua arte e coração continuarão vivos. Descanse em paz, bela alma", concluiu.

