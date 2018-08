Evento gospel promete movimentar o município de Tefé

O “Aviva Tefé” acontece no dia 18 de agosto, no Ginásio da Escola Hellyon de Oliveira em Tefé, na estrada do Aeroporto do município. O evento promete trazer um espetáculo de brilho, iluminação e som de qualidade. A expectativa é atrair pelo menos três mil pessoas.



O evento vem com objetivo de unir talentos da música gospel da cidade de Tefé/AM, grupos de danças e igrejas em uma noite de muito louvor e adoração.

Segundo o organizador do evento, Adriano Ramos, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular em Tefé, o objetivo do evento é levar a mensagem de salvação. "A ideia partiu de um desejo em realizar um evento no bairro do Abial em que todos pudessem participar, levando a mensagem de salvação, e hoje o evento cresceu e tem avançado graças a Deus e aos parceiros e patrocinadores", disse.

A primeira edição foi no bairro do Abial. Na ocasião, a organização trouxe o cantor Nacional Jotta A. Centenas de pessoas participaram do show. Nesta segunda edição terá a participação da cantora Pâmela, do Rio de Janeiro, além de bandas gospeis locais.

O Pré-show do evento será por conta da Banda Os Arrebatados e Banda João 3:16.

Sobre a tração nacional

Pâmela nasceu em Recife e começou a cantar aos 8 anos de idade na igreja onde congregava com os seus pais, no interior de São Paulo. A vontade e o desejo de louvar a Deus foi crescendo e ao mesmo tempo os convites para se apresentar em outras igrejas, em cultos e eventos.

Com o apoio de sua família, aos 13 anos gravou seu primeiro CD independente e dois anos depois gravou o segundo. Mesmo sendo um pouco tímida, não era mais possível esconder o dom e o chamado de Deus para sua vida.

Em 2000, a gravadora Zekap gospel lançou o primeiro álbum de repercussão nacional da carreira de Pâmela, intitulado “Tudo que Sou”. As canções de destaque desse CD foram “Com uma oração” e “Desde o primeiro momento”, no qual houve uma parceria com o cantor Wiliam Nascimento e já se tornou um grande sucesso em todas as rádios do Brasil.

Em 2014 é lançado o seu novo CD “Tempo de Sorrir” pela Som Livre. O objetivo do evento é alcançar as pessoas pela Palavra de Deus e aproximar as igrejas em unidade, com o propósito de adoração e louvor.

“A expectativa para o evento são as melhores, estamos recebendo muitas ligações e mensagens sobre mais informações do evento, que está repercutindo positivamente”, disse Adriano, promoter do evento.

No dia do show, ocorrerá venda de camisas, bonés, água e refrigerantes, assim como sorteios de camisas personalizadas. Toda a renda será investida nas próximas edições do Projeto Aviva, tornando assim um evento melhor que outro.

Os interessados podem entrar em contato com o Adriano Ramos pelo telefone (97) 99156-9491, para dúvidas sobre o evento. Pontos de vendas dos ingressos na Papelaria Gabriele e Zurra`s Estamparia, no valor de R$ 15,00 o primeiro lote.

Público

Nos últimos anos, a cidade já recebeu cantores de alto nível da música gospel brasileira, como: Fernandinho, Irmão Lázaro, Jotta A, Davi Sacer, Aline Barros, Kleber Lucas, Anderson Freire, Arautos do Rei, Quatro por Um e Jamily.

Diante desse cenário da música gospel, surgiram empresas promotoras de eventos nessa categoria no município. A cada ano surge uma nova produtora gospel ou até mesmo um projeto gospel. Um exemplo de evento gospel consolidado no município, é o Projeto Caravanas de Levitas, organizador por Marcos Azevedo.

