Rappers amazonenses celebram o desenvolvimento dessa cena em Manaus

Manaus - Surgido no final da década de 1970, o movimento artístico hip hop se desenvolveu no condado do Bronx, em Nova Iorque. A vertente musical foi evoluindo e hoje se divide em um verdadeiro leque de possibilidades para atuar dentro do cenário artístico, entre elas, o gênero musical rap.

Enquanto o hip hop é marcado por batidas que dão movimento a coreografias acompanhadas de um dançarino – ou b-boy, como são conhecidos os dançarinos da cena – o rap é a união dos beats sonoros associados às letras de músicas que abordam desigualdade social e sentimentos humanos.

Em Manaus, o cenário underground vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens, que é o público mais atingido pelo som. De acordo com o rapper Jander Manauara, é justamente durante a adolescência que, geralmente, é despertada a paixão por essa vertente. Há 17 anos na cena, ele conta como o envolvimento com o rap é, além de artístico, uma função social.

“Eu sou da era old school na cidade, comecei a me envolver quando o Movimento Hip Hop Manaus atuava nas escolas durante os finais de semana, levando oficinas de beat, de grafite, de rima, e eu comecei a perceber como as crianças e adolescentes esperavam religiosamente pelos dias dessas ações. Muitos dali preferiam participar das oficinas a estar na rua se envolvendo com os vícios e a criminalidade. Naquele momento eu vi como o rap podia salvar vidas”, explica o produtor artístico e rapper, que já participou de eventos locais como Tacacá na Bossa, Pirão AM e Virada Sustentável.

Jander Manauara até tentou levar uma vida fora da cena hip hop. O músico já vendeu picolé nas ruas, foi industriário, comerciante de tucumã, mas as letras que escrevia, inspirado pelo ritmo pelo qual sempre foi apaixonado, romperam os limites do papel e logo começaram a virar som. Hoje em dia, somando dezenas de músicas autorais, ele decidiu unir o amor pelo rap e com a identidade regional, para dar vida ao seu “eu” artístico.

“O meu rap fala da relação do amazonense com a cultura que, por tantas vezes, ele faz questão de não integrar, por falta de conhecimento. O rap fala sobre o dia a dia, sobre nossas batalhas, frustrações, e eu canto sobre isso tentando trazer essa realidade para a forma amazônica de se viver. Eu canto sobre o calor, sobre o rio, o pôr do sol, o linguajar local. Atualmente minha maior felicidade é poder ser reconhecido fazendo o que eu amo e ainda enaltecendo o meu Estado”, explica.

Jander Manauara celebra o reconhecimento de poder fazer o que ama, enaltecendo o Amazonas | Foto: Divulgação

Reconhecimento nacional

Outro nome do rap local que vem ganhando destaque nacional é o cantor Victor Xamã. Com apenas 23 anos, ele já é reconhecido por sua música em tons esotéricos, xamanismo urbano, poesia de rua e beats intensos.

Aos 12 anos, Victor começou a ouvir rap e, aos 14, já explorava o seu talento construindo rimas e músicas. Xamã explica que, após Davi Dura, seu amigo de infância ter lhe apresentado a música “Mister Niterói”, de Black Alien, ficou hipnotizado com a construção lírica e rítmica do som. Depois disso, não parou mais.

Atualmente, com uma verdadeira coletânea de músicas autorais, o rapper é convidado para fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de concentrar influentes amigos do mercado. “Hoje em dia, há uma infinidade de grupos e pessoas que trabalham pelo hip hop na cidade de Manaus e no Norte como um todo, porém, isso não tem muita visibilidade no Sudeste e em outros estados mais afastados. Infelizmente, ainda não temos a estrutura que merecíamos ter. Eu tive a sorte ou competência de fazer isso acontecer e estou trabalhando para elevar ainda mais essa visibilidade”, conta.

O rap vem quebrando mais do que fronteiras geográficas, atualmente o estilo musical rompeu as imposições sociológicas onde a vertente era associada à periferia e à marginalidade. O hip hop, hoje em dia, é sinônimo de resistência cultural e dialoga não só sobre a pobreza e dificuldades de quem vive à margem do sistema, mas canta também sobre a força da vida, a superação, a esperança e outros tantos sentimentos que, por serem humanos, abrem espaço para a música por onde ela passa.