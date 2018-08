Musical The Flowers chega ao Teatro Amazonas

Manaus - O musical The Flowers, que será apresentado no Teatro Amazonas, sábado (11) e domingo (12), promete emocionar o público. Com uma hora e quinze minutos de duração, o espetáculo conta a história de três gerações de pessoas ligadas por antigos laços afetivos e que passam a refletir sobre a importância do amor e do perdão, na construção da felicidade.

O valor arrecadado com a venda dos ingressos do espetáculo será doado ao Grupo Espírita Chico Xavier e Associação Belas Artes do Amazonas (Belarte). No sábado (11), o espetáculo será apresentado às 20h. Domingo (12) serão duas sessões – às 16h e às 19h.

Segundo o produtor executivo do espetáculo, Silvio Romano, a história contada no musical deverá levar o público a uma reflexão sobre os efeitos que as atitudes equivocadas podem gerar na vida das pessoas. The Flowers é composto por 13 músicas, algumas compostas especialmente para o musical. Um grupo de seis cantores, formado por Marcella Bártholo, Gustav Cervinka, Daiane Costa, Marcel Batista, Werner Deimling e Raquel Barbosa, será responsável por interpretar as canções. Vinte bailarinos também farão parte do espetáculo.

Marcella, que atualmente mora no Rio de Janeiro e virá a Manaus para participar do musical, interpretará três músicas, sendo duas em solo: “O não da vida" e "Canção de amor e flor". A outra canção é "Atitude", com todos os cantores. “Estou muito feliz em poder retornar a minha cidade para um trabalho tão especial”, ressaltou.

Silvio Romano ressalta que as flores, especialmente as rosas, estarão presentes em toda a apresentação. “Isso para que a mais importante de todas as flores, a alma humana, seja sensibilizada para o belo e para o bem, de maneira a poder perfumar, com a sua presença, todos os ambientes onde esteja”, destacou.

O musical é uma produção local, resultante da parceria de quatro amigos com enorme experiência na área artística. São eles: Pedro Cavalcante, que assina a direção geral; Carolina Soler, presidente da Belarte e responsável pelas coreografias; Alec Carneiro, que faz a direção musical; e Silvio Romano. A Apolo Produções é parceira do musical.

Ingressos

Os ingressos para The Flowers estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br. Plateia e frisas são R$ 50 inteira e R$ 25 meia. No 1º e 2º pavimentos os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 a meia entrada. Para o 3º pavimento o valor é R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Vendas antecipadas, com lotes promocionais, pelo whatsapp 99425-7139 (Alec).

