Anfiteatro do Sesc recebe o espetáculo ‘Olhai por Nós’

Manaus - Nesta terça (7), a partir das 20h, o Sesc Amazônia das Artes apresenta o espetáculo de dança "Olhai por Nós". A atração tem início às 20h no Anfiteatro Ministro Bernardo Cabral, que fica localizado na unidade Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada). No espetáculo, o grupo tocantinense Lamira trabalha com questionamentos baseados nas vontades e crenças dos seres humanos que transparecem em seus cotidianos e podemos percebê-las. A entrada é GRATUITA e a classificação etária 16 anos.

A coreografia do grupo reforça o “acreditar em algo”, na sutileza da esperança, nos caminhos que levam as pessoas a serem melhores. Instrumentos musicais diversos oferecem sonoridade específica. Um enorme preenchimento de sentidos, presente nos objetos cênicos, cenário e figurinos. “Olhai por Nós” também vai à cena com a proposta de reflexão. As perguntas costumam nortear o “mover-se”. As respostas? Se existirem, são únicas. É assim que o espetáculo se torna um convite, para um olhar mais tolerante para com a grandeza de nossa diversidade.

Lamira Artes Cênicas

O grupo busca na fisicalidade o ponto de interseção entre dança, teatro, circo e música para a construção de sua estética. Suas produções partem da interação entre coreógrafos, diretores e pesquisadores das mais diversas áreas, fomentando, fortalecendo e desenvolvendo as artes cênicas como linguagem cultural. Desde seu início, a Lamira constrói espetáculos que servem de referência estética à capital onde está inserida. Representando a produção cênica tocantinense pelo Brasil, a Lamira já circulou por mais de 90 cidades em 25 estados e Distrito Federal, passando por todas as regiões do País e atingindo um público de mais de 46 mil pessoas.

Serviço

Evento: Sesc Amazônia das Artes - "Olhai por Nós" (Dança)

Dia/Horário: 7/8 (terça-feira) às 20h

Local: Anfiteatro Ministro Bernardo Cabral (av. Constantinopla, 288, Alvorada)

Entrada Gratuita

Classificação: 16 anos

