Chefs manauaras têm até esta quinta para se inscrever no Passo a Paço

Manaus - Chefs de cozinha que desejam participar da quinta edição do Passo a Paço têm até a próxima quinta-feira (9), para apresentar suas propostas na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O Passo a Paço acontece nos dias 1° e 2/9, no Centro Histórico.

O Edital nº 08/2018, publicado no dia 31 de julho, prevê 48 espaços para a venda de alimentos divididos em cinco categorias: Barraca do Chefe (até 20 vagas); Novos Chefes (até 2 vagas); Food Truck (até 15 vagas); Food Bike (até 8 vagas) e Futuros Talentos (até 3 vagas).

Para concorrer é necessária a apresentação de portfólio que demonstre a experiência e/ou a quantidade de serviços oferecidos do restaurante ou chef, tais como: certificados, diploma de graduação em gastronomia, premiações, críticas e outros comprovando as atividades realizadas na área gastronômica.

Essas e outras informações, quanto ao operacional da edição 2018 do Passo a Paço, também foram repassadas na última sexta-feira (3), durante reunião na sede da Manauscult com o diretor-presidente Bernardo Monteiro de Paula e os chefs, entre eles os que irão concorrer pela primeira vez e os que já participaram das edições anteriores como é o caso do chef e proprietário do restaurante Shin Suzuran, Hiroya Takani.

Participante de todas as quatro edições do Passo a Paço, o chef comentou o retorno positivo do público que todos os anos prestigia o evento.

“O nosso restaurante proporciona um preço diferenciado aos consumidores e, neste evento, temos a oportunidade de levar um preço ainda mais em conta, já que a degustação é ao ar livre. A cada ano, percebemos que os organizadores valorizam muito mais nosso trabalho, nosso espaço. E o reconhecimento vem do público”, contou.

Já o chef Babu Lourenço, do Restaurante e Bar Axerito, que irá concorrer pela segunda vez ao edital, explica o interesse de participar do evento e sua opinião como espectador das edições anteriores.

“O Passo a Paço é um evento muito bacana que valoriza a nossa cidade e que sempre tem um público bom. Para nós (chefs) é uma forma de fazer propaganda do nosso trabalho, que tem custo baixo e nos proporciona uma boa visibilidade. No Passo a Paço, nós temos a oportunidade de levar nossas comidas com preço mais acessível até aquele consumidor que ainda não teve a oportunidade de ir ao nosso estabelecimento”, comentou.

Chegando a sua quinta edição, o Passo a Paço se consolida como um dos principais festivais de artes integradas do Norte do país. O evento acontece anualmente no Centro Histórico de Manaus reunindo artes, cultura e gastronomia.

*Com informações da assessoria

