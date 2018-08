Divulgada a programação completa da terceira edição do Anime Jungle

Manaus - Tudo pronto para o Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ), maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do País. Nos dias 10, 11 e 12, a partir das 13h30, o Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste de Manaus, sedia a terceira edição do evento que irá trazer como atrações as bandas Massacration, Matanza, o dublador Wendel Bezerra, os youtubers Danilo Modolo, do canal TokuDoc; Lucas Vinícius, do Canal Inutilismo; Claudia Andriolo, mais conhecida como Haru, do Canal da Haru; e o videomaker de cosplayers Wesley Animaff. A expectativa é receber 12 mil pessoas nos três dias de evento.

Entre os destaques do primeiro dia de CCAJ estão o show da banda carioca Matanza, formada em 1996. A música é uma mistura de hardcore punk, country e heavy metal, e a banda vem ao Coca-Cola Anime Jungle fazer o show de encerramento de carreira. Outra atração do dia 10 é a Massacration, banda brasileira de metal cômico criada por integrantes do grupo de humor Hermes e Renato. O quadro de humor no qual a banda aparecia acabou tomando proporções enormes e criando uma legião de admiradores, o que levou a banda a fazer concertos de verdade. A abertura dos portões para os shows será às 21h30.

A banda Matanza vem ao Coca-Cola Anime Jungle fazer o show de encerramento de carreira | Foto: Divulgação

No dia 11, o palco do Coca-Cola Anime Jungle recebe o youtuber Danilo Modolo do canal TokuDoc, que traz a nostalgia dos tokusatsus, séries de super-heróis japoneses que fizeram muito sucesso no Brasil nos anos 80 e 90, entre eles, Jaspion, Changeman, Kamen Raider, Ultraman e Jiraya. O diferencial do canal é que, além de ser um dos poucos sobre o tema, também traz novidades mais recentes do gênero.

Também no dia 11, o público poderá conhecer o dublador Wendel Bezerra, que já emprestou seu talento para mais de 150 personagens, incluindo as vozes de Goku do Dragon Ball, Bob Esponja e Buddy Valastro, do Cake Boss. Além de dublador, Wendel Bezerra é diretor de dublagem, ator, compositor e até mesmo locutor.

Nos dias 11 e 12, o maior videomaker de showcases de cosplay do país, Wesley Animaff, estará no Coca-Cola Anime Jungle. Essa será uma oportunidade para os cosplayers manauaras interpretarem seus personagens favoritos e serem captados pelas lentes do profissional que se inspira em produções internacionais.

No dia 12, será a vez de Claudia Andriolo, do Canal da Haru, que possui cerca de 890 mil inscritos. A youtuber paulista aborda animes, games, séries e tudo sobre a cultura pop. Também no último dia de evento, o público vai conhecer de perto Lucas Vinícius, mais conhecido como Lucas Inutilismo, que possui um canal de comédia com mais de 3 milhões de inscritos.

O público também vai poder conferir e participar de duelos dos games League of Legends (LOL) e Defense of the Ancients (DotA 2), além de campeonatos de card games (Pokémon e Yu-gi-oh), Clash Royale, Arena Realidade Virtual, cosplays, apresentações de K-Pop, exibição de animes, Just Dance e Pista DJ.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na loja Daray (no Amazonas Shopping, piso térreo), na bilheteria do Clube do Trabalhador ou através do site shopingressos.com.br. A entrada custa R$10 (dia 10), R$20 (dia 11) e R$20 (dia 12). Na compra do ingresso para a sexta-feira, o consumidor levará mais um de graça. O ingresso para o show do Matanza e Massacration custa R$ 20. E o pacote para os três dias de evento, incluindo os shows, fica por R$60. Além disso, em comemoração ao Dia dos Pais, todos os pais que forem ao CCAJ acompanhados dos filhos que pagaram os ingressos para o domingo (12), terão a entrada gratuita. Para mais informações: (92) 99198-8076.

O ingresso para o show do Matanza e Massacration custa R$ 20 | Foto: Divulgação

