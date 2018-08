Feira do Paço realiza edição especial do Dia dos Pais

O espaço gastronômico, um dos mais visitados, terá 34 expositores nesta edição | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Amazônia realiza mais uma edição da Feira do Paço nos dias 11 e 12 de agosto, a partir das 16h, no Marco Zero de Manaus, localizado na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico. Serão mais de 100 empreendimentos divididos em quatro setores: produtos criativos, gastronomia, artes visuais e setor infantil. Nesta edição, os empreendedores prometem surpresas e produtos exclusivos para o Dia dos Pais.

O setor de modas inova e além dos brechós também trará neste fim de semana as outlets de grandes marcas, possibilitando que o público faça uma boa aquisição por um preço acessível. Além disso, o visitante poderá adquirir peças customizadas e personalizadas na hora com Lettering - aplicação de bordados, estampas e pinturas - confeccionados pela artista Amanda Flower. "O nosso visitante vai ter uma peça única, exclusiva e do jeito que ele escolher customizar", adianta a responsável pelo setor, Lylle Abreu.

Já no setor infantil, o objetivo é proporcionar uma interação lúdica entre pais e filhos. A equipe oferecerá brincadeiras de rua que eram praticadas antigamente, como futebol de botão, de lata, amarelinha, entre outras. No intervalo das atividades, haverá ‘contação’ de histórias, com o intuito de estimular as crianças a também contarem histórias. "Será um momento de estimular a leitura e levar as crianças a compartilharem experiências", explica Jaqueline Ferreira, que fica à frente do setor.

Na área de presentes criativos, o público encontrará uma variedade de artesanatos e opções para presentear os pais. São artesãos dos diversos segmentos, que trabalham com fios, fitas, feltros, papéis, tecidos e matérias primas regionais, transformando tudo em arte, luminárias, bordados, produtos para decoração, papelaria e muito mais.

O espaço gastronômico, um dos mais visitados, terá 34 expositores nesta edição, com opções que vão desde hamburgueria, doces, comidas regionais, pizzas, bolos, sucos à sorvetes, divididos em barracas, food trucks, food bikes e food karts.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Divulgada a programação cultural do Passo a Paço 2018