Restaurantes de Manaus preparam novidades para o Dia dos Pais

Manaus - Neste domingo, 12 de agosto, os brasileiros comemoram o Dia dos Pais, e a data, que é uma celebração ao amor e a responsabilidade paterna, também é oportunidade de proporcionar um momento de cuidado e atenção mais especial aos homens que diariamente cumprem o ofício de educar e construir as heranças que trouxeram ao mundo.

Por isso o EM TEMPO preparou um roteiro com as programações dos principais restaurantes da cidade para que você não deixe a data passar em branco. Confira a lista com os endereços, horários e contatos.

Nobile Suítes – Manaus Airport

O espaço é uma ótima opção para curtir um almoço especial com a elegância do ambiente e o sabor inigualável do buffet que conta com carnes nobres do exclusivo Restaurante Maia's.

No local você ainda tem a praticidade do estacionamento livre aos visitantes. Chame o paizão, reúna a família e faça esse momento ser inesquecível.

O Nobile Suítes fica localizado na Avenida Torquato Tapajós, n° 4503, bairro Tarumã. O telefone para mais informações e reservas é o 3306-0606.

As unidades da Cachaçaria do Dedé se preparam para atender as famílias em grande estilo no domingo | Foto: Divulgação

Cachaçaria do Dedé

Além do tradicional cardápio, a Cachaçaria do Dedé do Shopping Ponta Negra vai presentear com uma caneca exclusiva os primeiros pais que chegarem para o almoço. A promoção será realizada somente no domingo (12).

Já o Boteco do Dedé repetirá o sucesso do prato servido no Dia das Mães. A Carne de Sol Família é assada na brasa e servida na chapa, acompanhada de baião de dois, bolinho de macaxeira, maionese, queijo coalho e vinagrete. A versão tamanho família serve até seis pessoas. O Boteco do Dedé fica na Praça de Alimentação do Amazonas Shopping, no segundo piso.

Tio Armênio

No restaurante Tio Armênio, os pais podem escolher os mais variados tipos de pratos, que vão desde filés com batatas salte a risotos de tomate seco.

Além do cardápio preparado especialmente para o Dia dos Pais, o local deve expandir o número de mesas no local para garantir a efetividade no atendimento do restaurante.

O Tio Armênio fica localizado no Piso Castanheiras, no Manauara Shopping. O número para contato e reservas é o 3307-2209.

Felicori

O Felicori Gastronomia também é mais uma opção para quem busca alinhar um bom ambiente, ótimos preços e culinária contemporânea. O local também é excelente oportunidade para degustação de vinhos pois oferece uma carta de bebidas com mais de 100 selos de bebidas entre nacionais e internacionais.

Com um cardápio financeiramente acessível, é possível comer bem, por um preço justo e aproveitar a variedade gastronômica do restaurante. No domingo (12) a casa oferece um delicioso almoço com a presença de um saxofonista que ao vivo promete trazer ao ambiente um tom de elegância e sofisticação.

O Felicori Gastronia fica localizado no bairro Adrianópolis, e as reservas já podem ser feitas pelos números 3342-3020 e 99981-9009.

Petiscos e entradas farão parte dos cardápios deste domingo | Foto: Divulgação

Detroit Steakhouse



Neste Dia dos Pais, os clientes que visitarem o Millennium Shopping poderão surpreender os pais com um delicioso almoço ou jantar no Detroit Steakhouse. Na compra de qualquer prato do Family Favourites, os pais irão ganhar uma sobremesa e uma bebida (chopp, caipirinha ou refrigerante).

Nero Restaurante

Oferecendo culinária mediterrânea, o Nero Restaurante também entra na lista de opções de lugares para se levar os pais. No local é possível contemplar um banquete que envolve frutos do mar, carnes vermelhas e brancas, além de uma vasta opções de saladas para os pais mais fitness.

O restaurante conta com um cardápio pensando especial para a celebração do Dia dos Pais. O Nero Restaurante fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, e o número para contato é o 3877-2012.

Fiorentina

O Fiorentina terá um cardápio preparado especialmente para o Dia dos Pais, com mais de 20 opções de pratos quentes e 34 saladas, além de sobremesas. Entre os pratos que serão servidos, estão: Pato no Tucupi, Maniçoba, Tambaqui com Vinagrete e Farofa de Camarão, Cordeiro ao molho de hortelã, Bacalhoada, Salmão de forno, Caranguejo, Filé ao molho madeira e Pernil acebolado, entre outros.

O restaurante fica localizado na Praça de Alimentação do Amazonas Shopping, no primeiro piso. O restaurante ainda vai presentear os 100 primeiros pais que forem almoçar no local com um porta-retrato.

O pato no tucupi é uma das opções do Fiorentina | Foto: Divulgação

Salomé

Para quem gosta de tartaruga, o restaurante Salomé - Amazonas Shopping - estará com um cardápio cheio de opções. Entre elas, o tradicional sarapatel, o picadinho e a farofa de tartaruga. O Salomé fica na Praça de Alimentação do primeiro piso do centro de compras.

Coco Bambu - Shopping Ponta Negra

Em um ambiente sofisticado e confortável, você vai apreciar excelentes vinhos e uma variedade de pratos envolvendo frutos do mar, peixes, carnes, aves, além de um maravilhoso cardápio. Neste domingo, o restaurante irá presentear os pais com um mimo surpresa, para os clientes que estiverem na fila do almoço do Dia dos Pais.