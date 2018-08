Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão, usa colete com frase polêmica

Parecia que o caso já estava resolvido após o reajuste do valor da pensão paga por Wesley Safadão ao filho com Mileide Mihaile. No entanto, a bela usou suas redes sociais para publicar uma foto polêmica nesta segunda-feira (13).

No registro, Mileide aparece usando um colete com a frase “fala na cara, bandida”. Não demorou para que os internautas vissem na publicação uma indireta a atual esposa de Safadão, Thyane Dantas.

As duas não se dão bem e o caso não é de hoje, já que Thyane teria sido o motivo da separação entre Safadão e Mileide. “Sambou na cara da bandida”, escreveu uma internauta. “Eu achei uma indiretona”, disse outra seguidora de Mileide.

No entanto, a publicação não agradou todos os seguidores da moça. “Mileide quis causar com essa publicação. Quer mídia sim! Quer aparecer sim!”, comentou um rapaz. “Se ela quer paz, que comece evitando atitudes como essa”, concluiu.

