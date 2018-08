Mídias impressas em extinção no mercado da comunicação no Brasil

Manaus - Na última semana, o mercado de comunicação social brasileira assistiu atônito, ao império da Editora Abril desabar. Cerca de 500 profissionais foram demitidos e mais de 10 revistas fechadas, entre elas a Elle, Cosmopolitan, Boa Forma, VIP, Viagem e Turismo, Mundo Estranho, Arquitetura, Casa Claudia e Bebe.com.

De acordo com o grupo Abril Comunicações S.A., a Veja, Exame e Cláudia continuarão sendo publicadas. A meta é eliminar algumas centenas de milhares de reais em folha de pagamento, o que envolveria a demissão de editores com muitos anos de casa e com altos salários.

Entre jornalistas, fotógrafos, produtores, diretores e administradores, centenas de renomados profissionais, tem agora o desafio de reciclar suas experiências em novos rumos, após anos de consolidação no jornalismo impresso no Brasil.

Em nota oficial, o grupo Abril Comunicações S.A. afirmou que os cortes fazem parte de um processo de reestruturação com objetivo de garantir a saúde operacional e financeira da empresa em um momento de profundas transformações tecnológicas no cenário da comunicação.

Editora Abril (SP) | Foto: Reprodução

Mudança de comportamento



O EM TEMPO conversou com a especialista em Mídias Sociais, Ayane Souza, para tentar entender o movimento de leitores que, cada vez mais, migram em massa para as plataformas online de jornalismo em suas diversas vertentes.

Por consequência da praticidade oferecida pelas ferramentas tecnológicas dos mobiles, a profissional de mídias explica que, a dinâmica de mudança de comportamento responsável pelo aumento de consumidores que preferem plataformas online, é movimento oriundo de um padrão de consumo contínuo entre as novas gerações e que acaba atingindo as gerações mais antigas.

“Se você colocar uma criança criada sem computador frente à uma educada com acesso à internet, vai perceber inquestionavelmente que o cérebro da criança que tem acesso ao computador funciona mais rápido, e isso cria um padrão de consumo tecnologicamente mais exigente. Por consequência, as gerações mais experientes acabam tendo que se adaptar ao sistema e por fim esse consumo de tecnologia acaba sendo coletiva. Até os idosos já dominam os aparelhos eletrônicos e é muito comum vê-los usando o whatsapp para mandar mensagens de bom dia, por exemplo”, explica Ayane Souza.

Ainda de acordo com a especialista, o fluxo natural do mercado de comunicação e marketing deve continuar estruturando novas adaptações para sobreviver à mutação do mercado, e que o grupo Abril Comunicações S.A. poderia ter evitado a quebra financeira da empresa se houvesse pensado em um planejamento de mídias para lidar com os números negativos registrados nos últimos dois anos.



Ayane Souza cita ainda o Facebook, o Instagram e o Whatsapp como exemplos de ações que se integraram à dinâmica de consumo do trabalho digital e tem crescido de forma relevante entre as empresas atuais de comunicação.

“Uma empresa como a Abril, se tivesse feito essa análise financeira e de marketing há 4 ou 5 anos atrás, poderia ter evitado essa demissão em massa agora em 2018. Um exemplo claro dessa programação à longo prazo é o Facebook, que também tem os direitos do Instagram e do Whatsapp e, nos últimos 4 anos, vem lançando novas possibilidades quase mensalmente. Isso garante a liderança da empresa no mercado”, ressalta Ayane.

Ayane Souza - Especialista em Mídias Digitais | Foto: Reprodução

Futuro

O crítico literário, editor e escritor Tenório Telles, também falou sobre a situação e contou, por experiência própria, como também enfrentou os ciclos de transformações do mercado impresso. Proprietário da Editora Valer, Telles passou pelo fechamento de uma livraria por conta do mesmo movimento migratório de leitores que passaram a buscar plataformas digitais de consumo.

“Sou editor, fui formado dentro da visão tradicional, então dominei todo o processo de produção impressa dos livros. Só que nesses últimos 10 anos a minha profissão foi violentamente atingida por essas transformações que vieram com o surgimento desse novo modelo de comunicação. Eu, que não gostava de tecnologia, hoje tive que voltar a estudar para dominar a atualização do mercado e não ser varrido por ela”, destaca Tenório.

Apesar do fechamento da livraria, o literário ainda mantem a editora Valer, só que agora sob novas diretrizes de produção de conteúdo. Dominando a produtividade de livros digitais, Tenório destaca ainda que fases de mudanças como a vivida atualmente são processos naturais de qualificação e excelência do mercado de comunicação social.

“Quando Gutemberg inventou a prensa, os livros impressos começaram a ser feitos em grande escala e isso impactou diretamente em profissões que existiam na época como por exemplo, os copistas que escreviam as obras à mão. Estamos naturalmente passando por esse momento novamente e as empresas que não se adaptarem à essa dinâmica serão consequentemente extintas”, conclui.

Apesar da triste situação onde tantos profissionais e revistas conceituadas encerram seu ciclo por conta da má gestão - incapaz de reconfigurar e recomeçar ações efetivas de funcionamento - o momento abre espaço para possibilidades de novas criações, formatos e modelos de atuação da comunicação social no país e no mundo.