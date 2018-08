Dia da Fotografia terá comemoração especial no Centro de Manaus

Manaus - O Paço da Liberdade, localizado no Centro Histórico de Manaus, será ponto de encontro da Maratona Fotográfica, no próximo domingo (19), às 8h, em alusão ao Dia Mundial da Fotografia, comemorado no dia 19 de agosto. O evento é uma realização do Núcleo de Fotografia e Vídeo do Amazonas (NFVA).

A organizadora do evento, Sandra Praia, estende o convite para estudantes e amantes da fotografia, além dos fotógrafos amadores e profissionais que queiram se juntar à caminhada. “Na maratona fotográfica, vamos percorrer 2,5 km pelos principais pontos do Centro Histórico da capital, onde, além de fotografar, vamos falar sobre fotografia também”, pontuou Praia.

O ponto de partida da maratona será no Paço da Liberdade, situado na rua Gabriel Salgado. O grupo seguirá pela rua Bernardo Ramos, a primeira rua urbanizada da cidade, que, ao longo de sua extensão, abriga diversas construções que remetem ao início da urbanização de Manaus. Logo após, a maratona passará pelo Porto de Manaus, Praça da Matriz, Biblioteca Pública, pelos Castelinhos da rua Rui Barbosa, Largo de São Sebastião encerrando na Casa das Artes.

Quem quiser participar da Maratona Fotográfica, deverá comparecer ao Paço da Liberdade, no dia e horário marcado pela organização do evento, com o equipamento fotográfico. Aqueles que não tiverem equipamento também poderão participar da caminhada. Para mais informações, o Núcleo de Fotografia e Vídeo do Amazonas disponibiliza o e-mail nucleodefotografiaevideo@cultura.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

