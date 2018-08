Juliana Knust e Cássio Reis estreiam espetáculo no Teatro Amazonas

Manaus - Nos dias 1º e 2 de setembro, o Teatro Amazonas recebe a curta-temporada de estreia da comédia romântica “Em casa a gente conversa”, interpretada pelos atores Juliana Knust e Cássio Reis, em sessões no sábado, às 20h e domingo, às 19h. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares e já podem ser adquiridos pelo site www.aloingressos.com.br ou na bilheteria do Teatro, localizado no Largo de São Sebastião.

A comédia romântica conta as aventuras e desencontros de um casal já em processo de separação, que revê a sua própria história durante os encontros para definir detalhes do divórcio, criando sequências de momentos hilários.

Malu e Carlos Alberto formam um casal perfeito, daqueles de comercial de margarina. Mas eles vivem na vida real e enfrentam todas as alegrias e agruras de um jovem casal. Com a maior sinceridade abrem sua vida, cheia de humor, contrapontos e riqueza de detalhes onde fica absolutamente impossível não se identificar.

A peça mostra através da ótica do humor, o abismo que separa o universo feminino do universo masculino e como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida e aborda questões universais no amor. O casal expõe suas questões com transparência. A identificação do público com eles é imediata.

Serviço

Comédia romântica “Em casa a gente conversa”, com Juliana Knust e Cássio Reis

Local: Teatro Amazonas

Quando: 1º e 2 de setembro (sábado, às 20h / domingo, às 19h)

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Vendas: aloingressos.com.br ou na bilheteria do Teatro

Valores: R$10,00 (meia) e R$20,00 (inteira)

Informações: (92) 3232 1768