Tarumã Alive terá terceira edição na Praia da Lua

Manaus - Pela primeira vez na praia da Lua, artistas e a comunidade em geral irão se reunir neste sábado (18), para realizar a terceira edição do Tarumã Alive, que foca na proteção e preservação ambiental da área fluvial do Tarumã, que abrange as zonas Oeste e Rural de Manaus. A entrada é gratuita e o evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A programação inicia às 12h e o acesso é feito exclusivamente por meio de barcos e lanchas. Simultaneamente às apresentações musicais serão realizadas as oficinas e mutirão de limpeza, das 12h às 16h.

As oficinas realizadas serão de reciclagem de pet, distribuição de mudas, oficinas de SUP, além de shows de Johnny Jack Mesclado e Cileno, Marcelo Nakamura, Pororoca Atômica, Casa de Caba, DJ Marquinhos Leão e Márcia Novo, que faz parte da organização do evento.

“Essa edição é muito especial para nós, porque pela primeira vez vai acontecer na Praia da Lua que é um lugar super estratégico para ter contato com os banhistas e levar conscientização sobre a limpeza. Durante toda a programação vamos apresentar as imagens das ações que já realizamos no Tarumã para que as pessoas conheçam um pouco dessa realidade”, explicou a cantora.

Ainda de acordo com Marcia Novo, o evento nasceu com o propósito de “gritar” a favor da preservação do rio Tarumã, área bastante degradada. O Tarumã Alive é realizado pelo projeto Consciência Limpa, Projeto Remada Ambiental, Acauã e Ecolazer.

Programação

De 12h às 16h – Dj Marquinho Leão

De 16h30 às 17h45 – Johnny Jack Mesclado e Cileno

De 18h às 19h15 – Marcia Novo

De 19h30 às 20h45 – Marcelo Nakamura

De 21h às 22h15 – Pororoca Atômica

De 22h30 às 23h45 – Casa de Caba

De 12h às 16h – Oficinas de reciclagem de pet, distribuição de mudas e SUP, stand up paddle

*Com informações da assessoria

