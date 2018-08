Oficina de reaproveitamento de resíduos acontece no Shopping São José

Manaus - Um mix de oficinas de reaproveitamento de resíduos sólidos está sendo oferecido a partir desta semana no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), do Shopping São José, na zona Leste, por iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Estão sendo oferecidos, ao todo, cinco oficinas diferentes, destinadas a incentivar os participantes a separar seus resíduos e dar a eles outra destinação que não seja o aterro sanitário, muito menos as ruas e igarapés da cidade. As oficinas estão sendo ministradas pela técnica em Educação Ambiental, Francisca Godinho, e estão distribuídas em dois horários, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

As oficinas acontecem até o próximo dia 24, no Ecam. Os interessados podem se dirigir até o espaço e se inscrever gratuitamente. Estão sendo oferecidas as oficinas de vela, peso de porta, aromatizador de ambiente, pulseira e bijuterias de garrafa pet.

As oficinas de reaproveitamento são oferecidas pelo programa Uniambiente, desenvolvido pela Semmas. O objetivo do programa é disseminar a prática do reaproveitamento de resíduos com a finalidade de promover o incentivo à coleta seletiva e à redução do volume de descarte de resíduos. Ao longo do ano, várias oficinas são oferecidas.

Parceria

Desde 2014, o Ecam – Shopping São José é gerido pela Semmas, por meio de parceria firmada com a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), responsável pela criação do espaço. Este ano, já foram oferecidas oficinas de bonecas africanas, arte em papel, puff de garrafa pet, entre outros.

*Com informações da assessoria

