Festival de comida americana é atração em hotel de Manaus

Manaus - Proporcionando um verdadeiro passeio gastronômico pelas especialidades da cozinha norte-americana, o hotel Holiday Inn realiza até esta sexta-feira (17), o Festival de Comidas Americanas, que acontece todas as noites a partir de 19h no restaurante do local, localizado na Av. General Rodrigo Otávio, nº 3721 – no Distrito Industrial – Zona Sul da capital. A entrada no festival é gratuita e crianças de 0 a 12 anos pagam apenas 50% do valor de cada pedido.



O chef de cozinha Xavier Medina é quem assina o cardápio do show gastronômico que conta com mais de 15 opções de escolhas para os clientes. Recém chegado da Venezuela, o profissional tem um extenso currículo de especialidades, e entre elas, as cozinhas americana, italiana e japonesa.

Para isso, Medina que já acumula 18 anos de experiência pilotando os fogões profissionalmente, selecionou itens que vão dos tradicionais hambúrgueres (serão seis opções no total) a variedades americanas como por exemplo: Buffalo Wings (Asas de frango picantes), Onion Rings (Anéis de cebola), Macaroni and Cheese and Fried (Macarrão com cheddar e bacon) e Costelas Suínas Saint Louis (Costelas suínas em molho barbecue).



A ideia do festival é chamar atenção pela apresentação dos pratos, que já dão água na boca antes mesmo da primeira mordida. O EM TEMPO foi convidado pelo hotel Holiday Inn para prestigiar o primeiro dia do evento e foi recebido com o gigante ‘Bronx Burger’, 400g de carne em hambúrgueres artesanais assados na brasa, queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon, guacamole, batatas fritas e vegetais.

De acordo com Xavier Medina, a experiência de dar um passeio pela culinária norte-americana está sendo preparada pela equipe do restaurante Naia com a maior fidelidade possível ao jeito extravagante dos americanos em servir pratos típicos. Por isso, não espere economia do tamanho do prato que chega à mesa. No Festival de Comidas Americanas, tamanho é documento sim.

“A prioridade na minha cozinha é satisfazer o cliente, por isso todos os preços do cardápio estão justos, de acordo com a quantidade e a qualidade da comida que vem para a mesa. Nós buscamos os pratos mais típicos dos EUA para trazer a esse festival e é incrível poder ver americanos chegando e se identificando com seu país por meio da comida. A proposta do evento que já está sendo um sucesso no primeiro dia, é continuar produzindo muito até esta sexta-feira (17)”, conta o chef de cozinha.

A estrutura do restaurante conta com espaço para 96 pessoas e deve oferecer ao público pratos que, apesar da tradicionalidade, devem receber um toque especial do chef da casa, para serem apresentados com exclusividade. As opções podem ser escolhidas à la carte e os preços variam entre R$20 e R$50.



