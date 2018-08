‘Brincando na Rua’ será realizado pela primeira vez na zona Rural

Manaus - A comunidade Pau Rosa receberá pela primeira vez o projeto Brincando na Rua, que será realizado pela Prefeitura de Manaus neste sábado (18), a partir das 14h, no Ramal da Cooperativa, localizado no quilômetro 21 da rodovia BR-174. O evento tem o intuito de reviver brincadeiras tradicionais de rua e envolver a comunidade com atividades diversas de esporte e lazer.

Moradores da Zona Rural de Manaus poderão se divertir com futebol de travinha, pula-pula, tênis de mesa, queimada, voleibol, amarelinha, jiu-jitsu e aulão de aeróbica e ritmos, que serão algumas das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

“Estamos sempre buscando expandir nossas ações para todas as zonas de Manaus, como nos determina o prefeito Arthur Virgílio Neto. Já inauguramos academias ao ar livre na zona Rural de Manaus e agora estamos trazendo o Brincando na Rua, que é um projeto muito bonito e envolve toda a comunidade por onde passa”, ressaltou o secretário da Semjel, João Carlos.

De acordo com o diretor de esporte da Semjel, Alexsandre Barbosa, a secretaria procura levar qualidade de vida por meio do esporte e lazer. “Após dezenas de pedidos iremos levar uma programação especial para a comunidade Pau Rosa. Serão atividades que irão promover a saúde e a qualidade de vida daquela comunidade”, disse.

*Com informações da assessoria

