Inscrições para edital Conexões Culturais encerram na segunda-feira

Manaus - Encerra nesta segunda-feira (20), o prazo para os artistas e agentes culturais inscreverem seus projetos de artes e cultura para concorrerem ao Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, lançado pela Prefeitura de Manaus. As informações, assim como os formulários exigidos no edital, podem ser consultadas no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais.

Os candidatos deverão apresentar suas propostas de forma física, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo, ou, ainda, por meio digital. Neste segundo caso, as propostas deverão ser encaminhadas através do e-mail editaldeconexoesculturais@gmail.com, conforme previsto no edital.

Aberto desde o dia 5 de julho deste ano, o certame contemplará projetos nas categorias de Produção, Formação, Difusão, Residências e Intercâmbios, Ocupação Artística e/ou Cultural em equipamentos culturais. As categorias estão divididas em três módulos financeiros, nos valores de: Módulo 1 - R$ 10 mil; Módulo 2 – 30 mil; Módulo 3 – R$ 60 mil, com exceção da categoria Ocupação Artística e/ou Cultural em equipamentos culturais dividida em dois módulos de R$ 75 mil e R$ 100 mil.

Cada concorrente poderá inscrever quantos projetos desejar, obedecendo ao disposto no artigo 2.6 do edital, podendo ser contemplado com até dois projetos no certame desde que em categorias e módulos financeiros distintos, salvo as exceções previstas no certame.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga nomes da comissão de seleção do Conexões Culturais