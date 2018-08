Casarão de Ideias inaugura o Cine Café nesta quinta-feira (16)

O Casarão de ideias, localizado na Rua Barroso, 279, Centro de Manaus, passa a receber os amantes de um bom café, a partir desta quinta-feira (16), no Cine Café, que, além de um cardápio especial, criado a partir de inspirações nos grandes “clássicos do cinema”, oferece ambiente para leitura, locação de DVDs, cafés importados e, ainda, exposições de objetos de grande valor histórico ligados a sétima arte.

A inauguração será marcada com a sessão de estreia do filme “Unicórnio”, baseado na obra de Hilda Hilst – drama estrelado por Patrícia Pillar.

"Nosso cardápio é formado essencialmente por bolos, salgados e petiscos especiais, com um cardápio variado e opções diferenciadas. Tudo pensado de forma criativa", explica o diretor-proprietário do Casarão de Ideias, João Fernandes, que comanda as várias atividades artísticas culturais do espaço.

Segundo João Fernandes, o Cine Café funcionará de quinta a domingo, a partir das 16h. "Todos os meses criaremos um cardápio diferenciado. Vamos montar o menu baseado em grandes clássicos do cinema, sempre pensando em agradar nossos clientes", ressalta.

Ele também fala que o Cine Café foi projetado em forma de estúdio e que o mesmo poderá ser utilizado como set. “Podemos configurar o local de acordo com os sets de filmagens e usá-lo como cenários”, diz o diretor que também conta que no espaço, haverá exibição de filmes originais em 8mm. “Recebemos o projetor e as latas de fitas que serão exibidas durante o funcionamento do café”.

A programação inaugural terá início às 16h, com a exibição do longa “Unicórnio”. A trama se passa em uma rústica casa de campo, onde a jovem Maria aguarda ao lado da mãe a volta de seu pai, um sujeito que abandou a família. A relação entre as duas sofre uma mudança quando um novo vizinho chega à região.

Essa história marca o retorno de Patrícia Pillar às telas do cinema. Ela interpreta a mãe de Maria, que por sua vez é vivida pela estreante Bárbara Luz.

O filme tem direção de Eduardo Nunes, e teve estreia mundial na Première Brasil no Festival do Rio de 2017 e também foi exibido na Mostra Generation do Festival de Berlim deste ano.

“Unicórnio” está em cartas de 16 a 18 de agosto, às 20h e no dia 19, às 19h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

*Com informações da assessoria