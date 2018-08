Grupo Maroaga realiza show no Teatro Amazonas neste sábado (18)

Manaus - O Grupo Maroaga fará show no Teatro Amazonas neste sábado (18), às 20h, com entrada Franca. O show contará com a participação de mestres do estilo musical gambá e do cantor e compositor Roberto Shamanti.

O Show intitulado, “Maués mostrando suas raízes”, tem em seu repertório os tradicionais cânticos das rodas de Gambá, trilhas da lenda do Guaraná, além de versos, danças, projeções e performances.

Gambá é o nome dado ao instrumento e ritmo incidente em alguns municípios do interior do estado do Amazonas e também do Pará.

Maroaga

O grupo de Gambá Maroaga foi criado em Maués no ano de 2010 por jovens músicos da cidade com o intuito de criar e executar a trilha sonora da Lenda do Guaraná (espetáculo apresentado durante a Festa do Guaraná na cidade de Maués), sua característica e diferencial é a de usar o gambá como instrumento e ritmo principal nas músicas.

Atualmente o Grupo reside em Manaus e difunde o ritmo do gambá nesta cidade. O grupo é formado por Tércio Macambira, Duan Raiad, Rafha Mendonzza, Cleomir Leda, Neguinho Batera e Olivia de Amores.

