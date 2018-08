Obra ‘Desencontro das Águas’ é relançada 32 anos após 1ª publicação

Manaus - Comemorando a reedição da obra literária ‘Desencontro das Águas’, o poeta, escritor e ator Dori Carvalho, realiza uma noite de autógrafos em alusão ao lançamento da nova edição do livro. O encontro com o autor acontece nesta quinta-feira (16), às 18h30, na Livraria Leitura, localizada no Amazonas Shopping, na Zona Centro-Sul da capital.

A obra, que custa R$37, é uma coletânea de poemas que Dori escreveu desde os seus16 anos e que em 150 páginas conversa com o leitor sobre a arte de viver em tópicos como, autoconhecimento, relações amorosas, condições humanas, alegrias, injustiças e questões políticas. O livro também é uma forte crítica a situação do país na década de 70 e 80, durante a época da ditadura militar no Brasil.



Reeditado Editora Valer, a publicação da nova edição de ‘Desencontro das Águas’, de Dori Carvalho, é um marco na produção poética contemporânea pelo significado histórico da obra como testemunho de um dos momentos mais marcantes da história brasileira, na segunda metade do século 20, e pela importância literária da produção poética do autor.

Dori faz um balanço das últimas 4 décadas vivendo na capital do Amazonas e faz um retrospectiva sobre sua chegada na cidade e a relação de vida com o mercado da literatura. Dori autodenomina-se um ‘poeta fotográfico’.

“Eu brinco dizendo que sou um poeta fotográfico porque eu capturo os fatos com os olhos e minha mente transforma o cenário em poesia, e sempre foi assim desde que comecei a me aceitar como artista. A atmosfera poética dessa cidade só acentuou minha sensibilidade desde que cheguei aqui e abri minha primeira livraria há 40 anos”, conta.

Com a reedição de Isaque Maciel, projeto gráfico de Heitor Costa, e Tenório Telles assinando a coordenação editorial do livro, Dori destaca ainda como é satisfatório poder ver o mercado de jornalismo impresso ainda em funcionamento repaginando crônicas e poesias que completam 40 décadas em 2018.



“Hoje, tendo a oportunidade de ver a reedição do meu primeiro livro, 30 anos depois, a gente percebe como a qualidade editorial do mercado de mídias impressas em Manaus teve uma evolução gigantesca. A melhora na qualidade vai desde o papel de impressão até o design, passando pela formatação da fonte e da capa. Em uma era onde as plataformas digitais estão dominando os leitores, é maravilhoso ainda poder produzir material impresso como forma de militância política e cultural”, ressalta.

Poeta de larga consciência social, o autor de ‘Desencontro das Águas’ identifica-se, por inteiro, com a parcela da sociedade menos assistida, os marginais, fazendo-se deles um ardoroso porta voz. Misto de sarcasmo e revolta, a poesia de Dori Carvalho é de espírito proletário que, longe de cantar aos bem vividos, volta-se inteira para as camadas sofredoras, trazendo à tona seu alerta e denúncia social.

Sua motivação maior está no trabalhador humilde, que luta desesperadamente para sobreviver; na criança abandonada; na prostituta, que é explorada; nos oprimidos e injustiçados. Sua poesia traz as marca e os referenciais estéticos dessa época: o protesto, o recorte político, o humor, o compromisso social, a ruptura com o formalismo, a linguagem despojada e o caráter experimental de sua poética desassossegada e, por tudo isso, profundamente humana.

