Manaus recebe exposição em resgate à arquitetura da Amazônia

Manaus - Organizada pelo Núcleo AMA – NAMA, a exposição pioneira ‘Arquitetura Contemporânea na Amazônia – 30 Obras em 30 Anos’ é a primeira exposição de arquitetura contemporânea da Amazônia, com o objetivo de divulgar os profissionais e a arquitetura contemporânea na região, além de trazer à tona a história e o processo de desenvolvimento da arquitetura no país. A exposição reúne obras construídas entre os anos 1997 e 2017, nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A iniciativa fica aberta ao público até 19 de agosto no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus. A entrada no espaço é franca para todos os públicos, e o horário de visita é de 10h às 17h.

As inscrições das obras que participam do salão de exposições foram voluntárias e a seleção de cada monumento foi realizada por professores e arquitetos de 17 estados do Brasil. De acordo com o coordenador do projeto, Marcos Cereto, a proposta é um resgate histórico do processo de amadurecimento do cenário arquitetônico brasileiro.

“O conhecimento sobre a arquitetura da Amazônia, em grande parte, se limita na arquitetura produzida no final do século 19 e início do século 20. O crescimento urbano do Brasil impulsionado pela industrialização a partir da década de 1940 - e especialmente na região da Amazônia Legal - proporcionou a ocupação e o crescimento de cidades com diversos efeitos e questionamentos sociais e ambientais. Apesar desta urbanização rápida, houve pouca discussão sobre a arquitetura produzida”, explica Marcos Cereto.

Ainda de acordo com o coordenador do projeto, há pouco conhecimento sobre a produção arquitetônica contemporânea. As revistas Habitat, ABA-Arquitetura Brasileira do Ano, Projeto, AU entre outras, tiveram um papel fundamental na divulgação de realizações na região até 1987. No século 21, o portal Vitruvius iniciou as suas atividades e se tornou o principal canal de divulgação dos projetos e obras.

Por outro lado, há pequena contribuição de trabalhos da região. A falta de um espaço para a reunião dos arquitetos compromete a discussão sobre a arquitetura na Amazônia. “A XAMA é um espaço oportuno para apresentar um panorama de obras em três décadas (1987-2017)”, conclui.

