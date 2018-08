SBT se torna a maior emissora do mundo no Youtube

Vice-líder na TV aberta brasileira, o SBT agora é campeão na internet. O canal da emissora no Youtube chegou a marca de 5,4 milhões de inscritos, ficando à frente de emissoras como a BBC (com 4,8 milhões de inscritos) e a Globo, que hoje possui 1,4 milhão de inscritos.

Se considerados canais associados ao SBT, como o da novela “As Aventuras de Poliana” e o do apresentador Celso Portiolli, os inscritos chegam a 37 milhões.

Todo conteúdo produzido pela emissora é disponibilizado na internet. São capítulos inteiros de suas tramas infantis e de programas como The Noite, A Praça É Nossa, e das atrações de Silvio Santos, Eliana e Ratinho, possibilitando visualizações àqueles que não puderam assistir aos programas na TV.

"Além dos programas inteiros e de conteúdos exclusivos, temos um terceiro ponto como o coração da nossa estratégia online, que é a cultura do fã. O SBT é uma emissora que tem fãs de verdade, e nós trabalhamos voltados para os SBTistas", explica Giuliano Chiaradia, gerente de conteúdo digital do SBT.

Para acompanhar todo o conteúdo da TV mais feliz do Brasil é só clicar no link e acessar o canal do SBT no Youtube.