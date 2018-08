Santo Antônio recebe show de palhaços do 'Roda na Praça' neste sábado

As apresentações são realizadas em praças e duram, aproximadamente, 50 minutos cada | Foto: Ingrid Anne/ Manauscult





Manaus - Músicos, palhaços, bailarinos e outros artistas apresentam, neste sábado (18), em mais uma edição do projeto “Roda na Praça”, a partir das 18h, no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

Esta será a quarta apresentação, de um total de 12, do projeto que foi contemplado por meio do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com apresentações gratuitas, a ideia principal do projeto é levar arte e cultura às praças de Manaus até o dia 27 de outubro. As apresentações são realizadas a partir da união de vários artistas e têm duração de, aproximadamente, 50 minutos cada. A meta é passar por bairros de todas as zonas de Manaus.

Existe uma necessidade da realização de eventos na área artística, segundo a idealizadora do projeto, Ana Paula Oliveira, que comenta a recepção positiva da população dos bairros onde ocorrem as apresentações.

“Percebemos que a comunidade abraça o projeto, eles querem atividades assim nesses espaços. Existe uma carência, nos sentimos abraçados, quando chegamos aos locais”, disse, revelando a ansiedade em percorrer outros bairros.

Músicos, palhaços e atores compõem a trupe que se apresenta para o público | Foto: Ingrid Anne/ Manauscult

A artista conta também que acredita na potencia do palhaço para criar pontes de empatia entre as pessoas. “Está sendo muito prazeroso ter a chance de popularizar essa linguagem por toda a cidade. Com esse projeto conseguiremos conhecer ainda mais essa Manaus e acessar esse público”, enfatizou.

A apresentação deste sábado será na rua Presidente Dutra, 350-434, Santo Antônio. Confira as datas, locais e horários das próximas apresentações do “Roda na Praça – Roda Manaus” abaixo:

Programação

18/08 (sábado) - 20h

Local: Praça da Glória

Endereço: Rua Presidente Dutra, 350-434 – Santo Antônio





25/08 (sábado) - 18h30

Local: Ginásio Nininberg Guerra

Endereço: Rua Esmeralda Santos, s/n - São Jorge





01/09 (sábado) 20h

Local: Centro Municipal de Arte-Educação (CMAE) Aníbal Beça

Endereço: Rua J, s/n – São José Operário





08/09 (sábado) - 18h30

Local: Centro Cultural Pe. Rogério Ruvoletto

Endereço: Rua 7 de maio, s/n – Santa Etelvina





17/09 (sábado) - 16h

Local: Centro Cultural Pe. Pedro Vignola

Endereço: Rua Gandú, 119 – Cidade Nova





06/10 (sábado) - 17h

Local: Parque das Tribos

Endereço: Rua Rio Purús, 702 – Tarumã





13/10 (sábado) – 17h30

Local: CASAI – Cada de Saúde Indígena

Endereço: AM 010 – Km 25





20/10 (sábado) – 18h30

Local: Comunidade Nossa Senhora do Livramento

Endereço: Campo de Futebol Canarinho – Zona Rural





27/10 (sábado) – 18h30

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rio Negro Tarumã Mirim





27/10 (sábado) – 18h30

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rio Negro Tarumã Mirim





