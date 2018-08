Música e consciência ambiental são atrações neste fim de semana

Manaus – Preparado para o fim de semana? O Em Tempo preparou para você mais uma Agenda Cultural com informações sobre os principais eventos desta sexta, sábado e domingo. Confira a lista de programações e aproveite!

Teatro Amazonas

Foto: Reprodução

Neste domingo (19) às 19h o Teatro Amazonas recebe a Cia de Dança Encontro das Águas com o espetáculo “Joias de Tchaikovsky”. A obra homenageia o grande compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, que contribuiu com suas composições para os balés “O Quebra Nozes”, “A Bela Adormecida” e “O Lago dos Cisnes”.



Para que a qualidade técnica do corpo de baile do espetáculo se desenvolvesse, o universitário Reysson Brandão cumpriu seu estágio nas dependências da companhia e se dedicou durante esses 4 últimos meses à direção artística do espetáculo, contribuindo com seu profundo conhecimento adquirido ao longo dos 4 anos que integrou o balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas.

Os ingressos para a apresentação estão disponíveis nos pontos de venda da Alô Ingressos e na bilheteria do Teatro Amazonas por R$20. Mais informações pelos telefones 3232-1778 e 98447-1762.

Cine Café

Foto: Reprodução





O Casarão de ideias, localizado na Rua Barroso, 279, Centro de Manaus, passou a receber os amantes de um bom café, desde a última quinta-feira (16), no Cine Café, que, além de um cardápio especial, criado a partir de inspirações nos grandes “clássicos do cinema”, oferece ambiente para leitura, locação de DVDs, cafés importados e, ainda, exposições de objetos de grande valor histórico ligados a sétima arte.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), e o local funciona semanalmente de quinta a domingo.

Cinema

Foto: Reprodução

A terceira semana de agosto chega aos cinéfilos trazendo aventuras que vão dos roteiros policiais com Denzel Washington a histórias de amizade com o Ursinho Pooh, um dos personagens mais queridos dos desenhos animados.



Além das estreias, momentos de terror e tensão também continuam tomando conta das salas de cinema em Manaus e no Brasil. O filme Megatubarão vem sendo um sucesso de bilheteria desde a sua estreia na última semana. A ficção científica tem faixa etária de 14 anos e continua em cartaz nos cinemas da cidade.

Confira a programação dos filmes clicando no link e agende sua sessão.

Gambá

Foto: Reprodução

O Grupo Maroaga fará show no Teatro Amazonas neste sábado (18), às 20h, com entrada Franca. O show contará com a participação de mestres do estilo musical gambá e do cantor e compositor Roberto Shamanti.



O Show intitulado, “Maués mostrando suas raízes”, tem em seu repertório os tradicionais cânticos das rodas de Gambá, trilhas da lenda do Guaraná, além de versos, danças, projeções e performances.

Gambá é o nome dado ao instrumento e ritmo incidente em alguns municípios do interior do estado do Amazonas e também do Pará.

O grupo de Gambá Maroaga foi criado em Maués no ano de 2010 por jovens músicos da cidade com o intuito de criar e executar a trilha sonora da Lenda do Guaraná (espetáculo apresentado durante a Festa do Guaraná na cidade de Maués), sua característica e diferencial é a de usar o gambá como instrumento e ritmo principal nas músicas.



Exposição

Foto: Reprodução

Organizada pelo Núcleo AMA – NAMA, a exposição pioneira ‘Arquitetura Contemporânea na Amazônia – 30 Obras em 30 Anos’ é a primeira exposição de arquitetura contemporânea da Amazônia, com o objetivo de divulgar os profissionais e a arquitetura contemporânea na região, além de trazer à tona a história e o processo de desenvolvimento da arquitetura no país. A exposição reúne obras construídas entre os anos 1997 e 2017, nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.



A iniciativa fica aberta ao público até 19 de agosto no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus. A entrada no espaço é franca para todos os públicos, e o horário de visita é de 10h às 17h.

Tarumã Alive – 3ª Edição



Foto: Reprodução

Pela primeira vez na praia da Lua, artistas e a comunidade em geral irão se reunir neste sábado (18), para realizar a terceira edição do Tarumã Alive, que foca na proteção e preservação ambiental da área fluvial do Tarumã, que abrange as zonas Oeste e Rural de Manaus. A entrada é gratuita e o evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



A programação inicia às 12h e o acesso é feito exclusivamente por meio de barcos e lanchas. Simultaneamente às apresentações musicais serão realizadas as oficinas e mutirão de limpeza, das 12h às 16h.

As oficinas realizadas serão de reciclagem de pet, distribuição de mudas, oficinas de SUP, além de shows de Johnny Jack Mesclado e Cileno, Marcelo Nakamura, Pororoca Atômica, Casa de Caba, DJ Marquinhos Leão e Márcia Novo, que faz parte da organização do evento.

Programação

De 12h às 16h – Dj Marquinho Leão

De 16h30 às 17h45 – Johnny Jack Mesclado e Cileno

De 18h às 19h15 – Marcia Novo

De 19h30 às 20h45 – Marcelo Nakamura

De 21h às 22h15 – Pororoca Atômica

De 22h30 às 23h45 – Casa de Caba

De 12h às 16h – Oficinas de reciclagem de pet, distribuição de mudas e SUP, stand up paddle