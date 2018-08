De Minas para o mundo, pão de queijo é receita de delícia

O delicioso pão de queijo já é exportado do Brasil para vários países | Foto: Reprodução

Manaus - No dia 17 de agosto o Brasil comemora o Dia Nacional do Pão de Queijo. Essa delícia, que tem descendência mineira, saiu da terra das montanhas e hoje conquistou amantes em todas as cozinhas do Brasil. Mas você já parou para pensar um pouco sobre a história do pão de queijo?



Embora a iguaria seja uma paixão em quase todo o país, existem informações relacionadas à sua criação que são pouco divulgadas e, até mesmo, desconhecidas.

No Brasil, o que se tem certeza é que a popularização da guloseima só aconteceu após o ano de 1950, quando começaram a surgir a divulgação de receitas nas revistas e jornais. Quitandas como broas, bolos e biscoitos de receitas trazidas de Portugal, na época da colonização, começaram a se popularizar. Foi a partir dessa década, que o pão de queijo passou a ser consumido no país inteiro.

Além de conquistar o paladar de todos os brasileiros, essa iguaria mineira é exportada atualmente em sua forma congelada, para outras partes do mundo, como Europa, Japão, Estados Unidos e América Latina. Todavia, esses locais não possuem a força de consumo encontrada no Brasil. Em Minas Gerais há muitas fábricas e padarias especializadas na produção do pão de queijo, sem dizer é claro, que o alimento faz parte do café de todo bom mineiro que se preze.

De Minas Gerais para o Amazonas

Em Manaus, foi usando o sabor único dessa especialidade culinária, que a mineira Gláucia Chair encontrou uma maneira de matar a saudade da terra natal, além de usar os saborosos pãezinhos para montar um negócio.



Morando na capital do Amazonas há 30 anos, a jornalista, natural de Conceição da Aparecida, no Sul de Minas Gerais, veio morar no norte do país em 1988, para acompanhar o esposo, que já trabalhava em Manaus. Aqui, ela conheceu uma amiga também mineira e a coincidência não passou em branco.

A dupla, natural de Minas Gerais, aproveitou as reuniões regadas a pão de queijo e café para matar a saudade de casa, e decidiram fazer os pãezinhos congelados para vender no prédio onde moravam. O sucesso foi tanto que o empreendimento foi profissionalizado. Durante cinco anos, as amigas trabalharam com o negócio.

Já produzindo em escala industrial, a iguaria intitulada ‘Delícias de Minas’ passou a ser vendida até para grandes supermercados da cidade. Gláucia conta ao EM TEMPO que apesar de hoje em dia estar profissionalmente envolvida com o jornalismo, sente saudade da época em que representava a iguaria mineira no norte do país.

“Sinto saudade dessa época porque foi um exercício saudável. Além de matar a saudade de casa, aprendi a lidar com negócios, foi um exercício de empreendedorismo. Mas fico feliz em saber que esse legado permanece. A ‘Delícias de Minas’ ainda está firme no comércio. Vendi a fábrica para uma amiga paraense e até hoje ela produz o produto para o mercado.

Questionada sobre a melhor receita do pão de queijo, Gláucia diz que o segredo é a escolha dos ingredientes. Um bom polvilho azedo, queijo meia cura e ovos frescos. A consistência do produto ganha-se com a sova.

Confira a receita do pão de queijo mineiro:

1 Kg de polvilho azedo



1/2 copo de água

Sove a massa até toda a massa ficar cheia de “gruminhos”.

1 copo (200 ml) de água

1 copo (200 ml) de leite

1 copo (200 ml) de óleo

Ferver os três ingredientes e jogar sobre a massa para escaldá-la. Mexa bem até incorporar por completo. Deixe esfriar para conseguir adicionar os demais ingredientes.

4 ovos (colocar 1 de cada vez se é a primeira vez que faz, para identificar o ponto, talvez não precise usar todos).

500g de queijo minas

1 colher (sopa) de sal

Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Faça bolinhas e asse em forno pré-aquecido a 180º por aproximadamente 45 minutos.

