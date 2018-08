‘A Grande Família’ realiza feijoada de lançamento do enredo para 2019

Manaus - Dando início à temporada carnavalesca, A Grande Família promove no dia 19 de agosto, domingo, a partir das 12h, a Feijoada de Lançamento do Enredo para o Carnaval 2019, além da posse da nova Diretoria Executiva para o biênio 2018 – 2020, a apresentação da nova Rainha da Escola, Bárbara Kelly, e do novo intérprete oficial que ainda não teve o nome divulgado.

Retratar as diferentes formas de felicidade é a aposta da escola de samba A Grande Família para o Carnaval 2019. Apresentando o enredo "Eu só quero é ser Feliz!", a escola da zona Leste faz uma homenagem ao empresário amazonense Murilo Rayol, figura marcante no carnaval do Rio de Janeiro e que há mais de 30 anos divulga a cultura amazonense para o Brasil e o mundo.

“Para mim é uma honra muito grande poder ser homenageado por uma das maiores escolas de samba de Manaus. Todos sabem que sou um cara apaixonado por Carnaval e estou sendo acolhido pela comunidade como se fosse um filho da casa. Estamos correndo atrás de implementar várias ideias e projetos que venham a melhorar ainda mais a relação da escola com a comunidade”, afirmou o empresário Murilo Rayol.

“Ficamos muito felizes com o aceite do Murilo para ser o nosso homenageado e para essa temporada 2019, vocês podem esperar muitas novidades. Estamos reestruturando nossa escola, planejando diversas festas com atrações locais e nacionais e preparando um grande desfile para o Carnaval. Muita gente vai se surpreender com a nossa escola em 2019”, afirmou o presidente da agremiação, Almir Inácio.

A camisa com direito à feijoada está sendo vendida na escola por R$ 40. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 99118 – 1718 (Lene) / (92) 99446 – 4599 (Leonardo).

Serviço

O que: Feijoada de lançamento do enredo “Eu só quero é ser feliz”

Quando: 19 de agosto (domingo) a partir das 12h

Onde: Rua Careiro, s/n, bairro São José Operário I

Quanto: Camisa + Feijoada – R$ 40

*Com informações da assessoria