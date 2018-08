Atriz Beatriz Segall é internada em hospital de São Paulo

A atriz Beatriz Segall, de 92 anos, está há cerca de duas semanas internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo informações do portal Uol. A assessoria de imprensa do hospital não confirma a informação, mas uma pessoa próxima da família disse que a atriz apresenta sinais de melhoras e já não está sedada depois de um quadro de crise respiratória.

Intérprete de Odete Roitman em Vale Tudo (1988), a atriz não tem aparecido mais com frequência na TV. Seus trabalhos mais recentes foram em Os Experientes, no primeiro semestre de 2015, e Lado a Lado, em 2012. Em 2014, ela passou a dar aulas de interpretação para iniciantes.