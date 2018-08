Manaus recebe curso de consultoria de imagem com Mileide Mihaile

Manaus - Dos dias 27 a 30 de agosto, Manaus deve se tornar referência de moda e beleza com a realização do curso de Consultoria de Imagem, ministrado pela profissional de moda Juliana Brito. A assessora traz à capital um workshop realizado em três horários diferentes e que contará com a presença da consultora de marketing digital, Mileide Mihaile, para falar sobre autoconhecimento de beleza, entre construção de imagem e maquiagens.

O curso de Consultoria de Imagem acontece no Hotel Express Vieiralves, localizado na rua Rio Ituxi, nº 95 – no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul de Manaus. O curso é aberto para todas as idades e públicos e está disposto em três horários: 10h às 12h30, 14h às 16h30 e 19h às 21h30. As vagas já podem ser reservadas pelo telefone 99254-5324. O curso custa R$500 - à vista, e também pode ser pago com cartão de crédito.

Ao final do curso, todos os participantes receberão certificado oficial de conclusão da dinâmica, pelo Instituto de Consultoria de Imagem Juliana Brito.

Juliana Brito | Foto: Reprodução

Experiência

Pós-graduada em consultoria de imagem pela Universidade Europeia, em Lisboa (POR), Juliana Brito divide a vida pessoal e profissional entre o Brasil e a Europa, onde morou alguns anos para estudar e trabalhar. A personal stylist conta que a demanda pelo workshop surgiu por volta de 2012, quando ela voltou do mestrado de Lisboa para um curso na Universidade de Fortaleza (Unifor) e, com o sucesso, surgiram diversos convites na área.

De passagem por Manaus no mês de junho, a profissional conta que esteve na cidade para palestrar sobre moda mas com a grande recepção que teve do público manauara, sentiu a necessidade de reafirmar essa relação e trazer para a cidade uma dinâmica de envolvimento que pudesse durar mais que apenas um dia.

O workshop acontece durante quatro dias, com aula de três horas por turma. Na palestra em Manaus, a personal stylist vai abordar também temas como formato do corpo, coloração, imagem pessoal e auto maquiagem. A presença da consultora de marketing Mileide Mihaile também promete ser uma forte contribuição na dinâmica de beleza ministrada.

"Antes de você falar com alguém, a sua imagem já transmite uma mensagem e por isso é tão importante perceber isso como uma ferramenta de relacionamento e não só como algo superficial. Esse curso é voltado para quem quer aprender a conhecer sua própria beleza. Para pessoas que trabalham com o público em geral, dominar seu próprio estilo e estar bem com a auto estima é a garantia de sucesso em outras áreas”, explica Juliana Brito.

A personal stylist já viajou com seu trabalho para outras cidades do país, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, além de atuações na Europa, como Portugal e Fraça. Desde 2013, ela atua com mais força no Instagram, falando sobre tendências e dicas de moda e estética para mais de 85 mil seguidores.

Mileide Mihaile | Foto: Reprodução

Presença Vip

Trazendo ainda mais qualidade e confiança ao curso de Consultoria de Imagem, a consultora de marketing digital Mileide Mihaide chega à Manaus junto com Juliana Brito para participar das aulas de conhecimento em beleza. A digital influencer deve participar de uma aula por turma, compartilhando experiência e conhecimento sobre o seguimento de imagem, beleza e marketing na internet.

Ela conta que está ansiosa para conhecer pela primeira vez a capital do Amazonas e que se prepara para aproveitar a oportunidade não só profissionalmente mas também de forma cultural. De acordo com Mileide, os planos, são de conhecer o fã-clube e dar um mergulho no Rio Negro.

“Eu estou muito feliz em poder estar em Manaus, ainda mais do lado de Juliana que é uma amiga tão querida. Ela me fez o convite para vir à cidade enquanto estávamos no Paris Fashion Week e na hora vi a oportunidade de reafirmar minha relação com fãs que tenho na cidade e sempre pedem que eu vá conhecer”, conta Mihaide que ainda ressalta: “Eu estou indo com calma para conhecer a região e quero tomar um banho de rio, por isso aceito indicações”, brinca a consultora.

