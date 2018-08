Leonardo Pimentel: entre a Orquestra Filarmônica e projetos autorais

Manaus - O músico paranaense Leonardo Pimentel, de 39 anos, escolheu a região amazônica como o lugar onde gostaria de viver. Há 25 anos ele atua no cenário musical da capital amazonense.

Em entrevista ao EM TEMPO Leonardo fala sobre a construção da carreira em Manaus e sobre as mais de duas décadas de identificação cultural com o Amazonas.

Natural de Foz do Iguaçu (PR), Leonardo chegou aos 11 anos de idade em Manaus e logo começou a se envolver com música, ainda na época do colégio. Ele conta que como qualquer adolescente, a música funcionava em sua vida como ferramenta de interação social.

“Na época eu me reunia com a galera do colégio e a gente falava muito sobre discos e vinis. Desses encontros comecei a me interessar por músicas e fazer disso um assunto sério pra mim”, explica Pimentel.

Mas foi em 1999 que a carreira de Leonardo Pimentel deu um dos passos mais largos ao longo dos últimos 20 anos. Foi nessa data que o também multi-instrumentalista passou a estudar Teoria da Música com renomados nomes do cenário lírico musical, que formavam o time de profissionais da Orquestra Filarmônica do Amazonas, no Teatro Amazonas.

“Nessa época eu já estava completamente envolvido com música, respirando criações instrumentais e tentando sobreviver disso, mostrando que era possível acreditar em um trabalho autoral e fazer ele acontecer. Foi quando eu fiquei sabendo que existia uma lei municipal estabelecendo que os maestros da orquestra ministrassem aulas há pelo menos três músicos autorais em Manaus e foi assim que comecei a ganhar espaço entre os ‘grandes’", relembra.

Depois de algum tempo estudando com profissionais renomados do mercado de música instrumentalista, Pimentel aproveitou a forte veia que tem no jazz e atuou em pelo menos 10 bandas da cidade.

A experiência sonora do músico logo acarretou a ele um convite que mudaria para sempre seu papel na cena musical local. Leonardo foi convidado para compor a Orquestra Filarmônica do Amazonas como um dos membros oficiais.

Quase 20 anos depois de ter aceito o convite, somando incontáveis apresentações no Teatro Amazonas, hoje em dia Leonardo Pimentel divide a vida entre a orquestra, projetos autorais que vão da música ao audiovisual.

“Eu acho que o maior desafio de um artista, seja qual for a vertente na qual ele trabalhe, é ser paciente e fiel à sua própria verdade, de uma forma tão suficiente, que ele não se corrompa por dinheiro ou pelo que o mercado quer dele. Equilibrar seus ideais de forma consciente no mundo real, sem perder o romantismo do processo criativo, é a chave do êxito em tudo que você se dispor a fazer”, conclui o artista.

