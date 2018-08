Espetáculo amazonense é convidado para Festival de Teatro em Brasília

Manaus - Em 2018, o Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília – comemora 19 anos de história no cenário artístico brasileiro e se consagra como um dos eventos mais importante do mundo no gênero. Esse ano, pela primeira vez, um espetáculo amazonense comporá a programação oficial do evento, quebrando um jejum que durava quase duas décadas.

A montagem ‘Tartufo-me’, assinada pelo grupo Um Teatro Produções, foi convidada pela curadoria do festival para compor o quadro de apresentações do evento. As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de agosto, às 20h, no Teatro dos Bancários, em Brasília.

O protagonista da peça Dimas Mendonça conta que o convite para participar do festival foi uma surpresa, pois a equipe da montagem já havia tentando efetuar a inscrição para participar do Cena Contemporânea mas não tinha conseguido por perder o prazo de submissão do material à coordenação do evento. No entanto, dias depois, receberam uma ligação que transformou o direcionamento do grupo.

“Desde que lançamos o ‘Tartufo-me’ buscamos submeter a apresentação dele em plataformas que nos dessem visibilidade dentro desse mercado e o Cena Contemporânea é uma plataforma que permite isso aos artistas, mas infelizmente perdemos o prazo de inscrições. Dias depois a curadoria do festival nos ligou dizendo que tinha assistido ao vídeo e que o nosso espetáculo tinha sido uma exceção ao ser convidado para estar no festival, mesmo após o período das inscrições”, explica o ator.

A equipe da peça é formada pelo ator Dimas Mendonça, o diretor Tércio Silva e mais 4 profissionais, entre músicos, técnicos e contrarregras, que ensaiam três horas por dia, diariamente, para levar a Brasília a essência do teatro amazonense.

O espetáculo

A peça "Tartufo-me" ganha vida nas mãos do diretor Tércio Silva, com a adaptação do ator Dimas Mendonça. Baseada no original "Tartufo", de Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière, a obra traz uma densa crítica social à relação entre líderes religiosos e o fanatismo.

Com sua primeira encenação datada de 1664, a peça "Tartufo" chegou a ser censurada e proibida, voltando aos palcos apenas três anos depois, em uma versão mais podada. A história conta a relação entre o humilde padeiro Orgon e seu mentor espiritual Tartufo, que é considerado pelo outro como a chave de sua salvação e de sua família.

