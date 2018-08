Feira gastronômica do Passo a Paço 2018 terá 32 chefs locais

Manaus - Trinta e dois chefs apresentarão suas criações ao público durante o Passo a Paço 2018, nos dias 1º e 2 de setembro, no entorno do Paço da Liberdade, Centro Histórico de Manaus. O resultado final foi publicado na edição 4.424 do Diário Oficial do Município (DOM), de 17 de agosto de 2018. No total, 45 propostas foram inscritas. O resultado também pode ser consultado no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais.

Do total de habilitados, 20 foram credenciados na categoria barraca dos chefs; cinco na categoria food truck; cinco como food bike e dois como novos chefs. Todos os pratos terão preços mínimos de R$ 5 e máximo de R$ 15.

Leia também: Artistas de teatro amazonenses falam sobre relações com a profissão

No total, o edital previa 48 espaços para a venda de alimentos no Passo a Paço 2018, divididos em cinco categorias: Barraca do Chef (até 20 vagas); Novos Chefs (até duas vagas); Food Truck (até 15 vagas); Food Bike (até oito vagas) e Futuros Talentos (até três vagas).

Este ano, a chef convidada para participar da quinta edição do Passo a Paço é Bela Gil, escritora, apresentadora e chef de cozinha natural, com formação em nutrição pela Hunter College e experiências internacionais.

A edição 2018 acontece nos dias 1º e 2 de setembro, com shows de Elza Soares; Projota; O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo; Iza e Tropkillaz. | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Passo a Paço



Em sua quinta edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus, Passo a Paço, consolida-se como o Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.

A edição 2018 acontece nos dias 1º e 2 de setembro, com shows de Elza Soares; Projota; O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo; Iza e Tropkillaz, no cenário musical; do ator Caio Blat com o espetáculo “Grande Sertão Veredas”, adaptação do texto de Guimarães Rosa, no Les Artistes Café Teatro; e a presença da chefe Bela Gil, além de shows de mais de 25 artistas locais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Espetáculo amazonense é convidado para Festival de Teatro em Brasília

SBT divulga atração da Globo em rede social e é ovacionado