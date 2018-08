Inscrições para Prêmio Conexões Culturais encerram nesta segunda-feira

Manaus - Encerra nesta segunda-feira (20), as inscrições para o edital Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os proponentes têm até às 17h desta segunda para a entrega de suas propostas na sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo, ou ainda enviá-las por e-mail.

No último dia de inscrição, além do Protocolo, uma equipe de servidores da Manauscult estará disponível, exclusivamente, para receber as propostas. A entrega poderá ser feita a partir das 8h. Os proponentes que optarem pelo meio digital podem encaminhar seus projetos via e-mail no endereço eletrônico editaldeconexoesculturais@gmail.com, atendendo as exigências do edital.

Aberto desde o dia 5 de julho, o edital Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018 contemplará projetos de arte e cultura nas categorias de Produção, Formação, Difusão, Residências e Intercâmbios, Ocupação Artística e/ou Cultural em equipamentos culturais.

Cada concorrente poderá inscrever quantos projetos desejar, obedecendo ao disposto no artigo 2.6 do edital, podendo ser contemplado com até dois projetos no certame desde que em categorias e módulos financeiros distintos, salvo as exceções previstas no certame.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga nomes da comissão de seleção do Conexões Culturais

Manauscult realiza oficina de facilitação do Prêmio Conexões Culturais