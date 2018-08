Curta-metragem amazonense é selecionado para dois festivais nacionais

Manaus - O curta-metragem A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros, do diretor amazonense Thiago Morais, foi selecionado para mais dois festivais de cinema: Cine Tamoio Festival de Cinema de São Gonçalo, que acontece de 11 a 15 de setembro no município de São Gonçalo (RJ); e Mostra Livre de Cinema 2018, que será realizado de 6 a 29 de setembro em 20 cidades do Estado de São Paulo.

A 5° Mostra Livre de Cinema é um festival internacional de filmes, que acontece em diversas cidades do estado de São Paulo. A Mostra acontece entre os dias 06 e 29 de setembro de 2018, com programação diversa, com o objetivo de promover acessibilidade, fruição de conteúdo cultural audiovisual, economia criativa, formação de público, promoção de conhecimento e fomento de cinema fora do eixo das grandes capitais brasileiras.

A Mostra Livre de Cinema está em sua 5ª edição e o projeto tem apoio do Ministério da Cultura (MINC) e já são 20 cidades de São Paulo envolvidas com mostras oficiais e paralelas no projeto.

Sobre o filme

No próximo dia 23, o filme estará no 13º Festival de Cinema de Taguatinga, onde foi selecionado através de votação online e participa da mostra competitiva do festival. O curta “A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros” já foi exibido em festivais e mostras em Triunfo (PE), Jaraguá do Sul (SC), Jacareí (SP) e em Manaus, no Museu Amazônico e no Casarão de Ideias.

O curta-metragem de ficção tem 7 minutos de duração e retrata a relação de um homem com uma estranha beata, em uma pequena trama que envolve um imaginário fantástico. O roteiro, inspirado no conto Pio Oficio, do escritor amazonense Carlos Gomes foi produzido em 2017 por uma equipe de alunos do Curso de Tecnologia em Produção Audiovisual da Universidade do Estado do Amazonas.

Estrelado pela atriz amazonense Lu Dommane e pelo ator Emerson Nascimento, o filme também traz a estreante Kassia Lorrane e a atriz Adrienne Nobre no elenco. A equipe técnica do curta é formada por João Portilho (assistente de direção), Joyce Ipiranga (produtora executiva), Rafael Freire (assistente de fotografia), Karen Katarina (direção de produção), Keyze Moraes (direção de arte), Samy Lima (mixagem de som) e Cesar Lanza (som direto). O filme foi finalizado por Fernando Crispim da La Xunga Produções e a trilha sonora original é assinada pelo produtor musical César Lima da Across Music Production.

A produção conta com apoio institucional da UEA, Amazonas Film Commission, La Xunga Produções e Across Music Production.