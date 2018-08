Universidade abre inscrições para curso gratuito sobre Harry Potter

Pré-requisito é ter lido todos os sete livros da série. | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - Já pensou em fazer um curso de extensão gratuito sobre Harry Potter? Pois é. A Universidade de São Paulo (USP) abre, nesta segunda-feira (20), inscrições para um curso sobre a saga escrita pela britânica J. K. Rowling. O curso, intitulado "Harry Potter: caminhos interpretativos", acontece entre os dias 14 de setembro e 19 de outubro, e será oferecido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH).



Leia também: Curta-metragem amazonense é selecionado para dois festivais nacionais

O objetivo dos encontros é propiciar o contato entre leitores de Harry Potter, série de livros escrita por J.K. Rowling, tanto na academia quanto fora dela, para a discussão da obra.

Para se inscrever no curso, que tem 30 vagas, o candidato deve ser maior de 18 anos e ter lido os sete livros da série Harry Potter. O curso tem 15 horas e as aulas serão ministradas às sextas-feiras das 14h às 17h. As inscrições podem ser efetuadas no site da USP (www.usp.br).

Programação

Aula 1 - Os personagens-chave de Harry Potter

Aula 2 - Harry Potter: herói romanesco

Aula 3 - Harry Potter: indivíduo em formação

Aula 4 - As construções dos masculinos e dos femininos em Harry Potter

Aula 5 - Harry Potter, a crítica literária e a voz do leitor

Leia mais

Inscrições para Prêmio Conexões Culturais encerram nesta segunda-feira

Artistas de teatro amazonenses falam sobre relações com a profissão