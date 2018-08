Manauscult divulga comissão de avaliação do Prêmio Conexões Culturais

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou a comissão de seleção que avaliará os projetos inscritos no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018. No total, sete nomes compõe a comissão, dos quais cinco foram escolhidos por meio do voto de artistas e agentes culturais e representam a sociedade civil.

Integram a comissão de seleção a partir do voto popular: Adson Rodrigo, mestre em história e produtor cultural; Lisete Bertotto, mestre em educação, editora, tendo atuado também como parecerista do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul; Anamaria Muhlenberg comunicóloga, produtora e gestora nas áreas da cultura e educação; Rosa Rasuck, gestora e avaliadora de projetos culturais; e Juliana Machado, comunicóloga especialista em projetos culturais e parecerista. A comissão é formada ainda por, Márcio Braz, presidente da comissão, e Viviane Tavares, ambos como representantes da Manauscult.

O edital Concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018 contemplará até 89 projetos de arte e cultura nas categorias de Produção, Formação, Difusão, Residências e Intercâmbios, Ocupação Artística e/ou Cultural em equipamentos culturais.

As categorias estão divididas em três módulos financeiros, nos valores de: Módulo 1 - R$ 10 mil; Módulo 2 – 30 mil; Módulo 3 – R$ 60 mil, com exceção da categoria Ocupação Artística e/ou Cultural em equipamentos culturais dividida em dois módulos de R$ 75 mil e R$ 100 mil.

As inscrições ao edital encerram às 17h desta segunda-feira (20). Cada concorrente poderá inscrever quantos projetos desejar, obedecendo ao disposto no artigo 2.6 do edital, podendo ser contemplado com até dois projetos no certame desde que em categorias e módulos financeiros distintos, salvo as exceções previstas no certame.

