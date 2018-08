GACC inaugura loja para venda de camisas do McDia Feliz

Manaus - O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/AM) está com um espaço especial no Amazonas Shopping, para a venda de camisas da campanha McDia Feliz, realizada anualmente pelo Instituto Ronald McDonald. A loja, cedida pelo shopping, funcionará durante o período da campanha, que se encerra neste sábado (25), com a realização do McDia Feliz.

No local, também estão sendo vendidos artesanatos produzidos pelas mães de pacientes atendidos pela instituição. A loja está localizada no primeiro piso, próximo à C&A.

No sábado, no McDia Feliz, os recursos arrecadados com a venda do sanduíche Big Mac serão doados para a manutenção do projeto “Acolhimento Institucional”, por meio do qual o GACC oferece serviços psicossociais e nutricionais às crianças com câncer atendidas pela instituição.

Na loja do GACC, o público pode escolher entre quatro modelos de camisas. O valor é R$ 35. Entre os artesanatos disponibilizados estão bonecas, canetas, laços infantis, tiaras e objetos de decoração.

*Com informações da assessoria

