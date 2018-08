Garis da Alegria animam a Feira Livre do Nova Cidade

Manaus - Buscando melhorar a conservação das feiras populares da cidade, a Prefeitura de Manaus reforça os trabalhos de limpeza e conscientização nesses locais. Nesta segunda-feira (20), o grupo Garis da Alegria, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), passou pela Feira Livre do Nova Cidade, localizada na avenida Margarita, zona Norte, levando a mensagem da importância do descarte correto do lixo e manutenção da limpeza do local.

“Temos orgulho da limpeza da nossa feira. Nós mesmos conservamos. Mas, é sempre muito bom ver essa ação dos Garis da Alegria. Reforça nosso compromisso com a limpeza e ajuda a alegrar nossos clientes”, comentou Naylê Ferreira Arouche, feirante há 10 anos no local e dona de uma banca de frutas, queijos, verduras e outros itens da culinária amazônica.

Para a parceira comercial de Naylê, Nilce Silva dos Santos, a conscientização nunca é demais. “De vez em quando ainda vemos pessoas sujando o local ou largando lixo nos arredores da feira. Está mais do que na hora de isso parar. Por isso, acredito que sejam muito necessárias ações como esta de educação ambiental”, disse.

A participação dos Garis da Alegria e dos grupos de conscientização da Semulsp vem sendo bem recebida pelos comerciantes e clientes de todas as feiras da cidade. “Não é a primeira vez que eles passam por aqui. Estou aqui trabalhando há três meses e essa é a segunda vez que eu assisto a brincadeira deles. Acho muito bom e concordo com tudo que eles falam”, afirmou o estudante e feirante de 19 anos, Edivan Farias.

O comerciante Ney da Silva, que possui uma lojinha de importados no local há seis anos, diz que o exemplo da feira deveria se multiplicar pelos bairros. “O empenho que temos em manter a limpeza da feira deveria ser exemplo para os moradores do bairro, que ainda sujam muito as ruas. É lamentável, mas acredito que o trabalho de conscientização ajudará a mudar esse comportamento”, ressaltou.

Na programação de limpeza e conscientização da Semulsp, as feiras são contempladas, pelo menos, uma vez por semana. Entre as áreas visitadas frequentemente por essa ação estão a Feira do São Francisco, mercado Adolpho Lisboa (zona Centro-Sul), Panair (zona Centro-Sul), Feira da Banana (zona Centro-Sul), Compensa (zona Oeste), Glória (zona Oeste), Manaus Moderna (zona Sul), Santo Antônio (zona Oeste), Japiinlandia (zona Centro-Sul), feira coberta Val do Porto (Djalma Batista), Fuxico (zona Leste), Feira do Produtor (zona Leste), do Coroado (zona Leste) e Feira da Sepror (zona Norte).

Na agenda dos Garis da Alegria desta semana, estão previstas ações na empresa Digitron da Amazônia; Mini Shopping da Compensa, Mercado Adolpho Lisboa, Feira da Banana e Escola Municipal Guilherme Barbosa Barker, no Prefeitura Mais Presente, que acontece no próximo sábado no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Garis da Alegria realizam novas ações de conscientização em feiras de Manaus

Preconceito e conquistas: garis contam histórias de luta